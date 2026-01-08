07LINE韓星高中畢業啦！　IVE Leeseo羞曝成年願望

記者張筱涵／綜合報導

首爾韓林演藝藝術高中於8日上午在首爾松坡區長地洞舉行第15屆畢業典禮，多位現役與新生代偶像、演員到場出席，星光熠熠，成為當天關注焦點。

2007年生韓星正式畢業 K-POP新生代正式啟航

本屆畢業生中不乏活躍於演藝圈的年輕藝人，包括izna的柳莎朗、ODD YOUTH的 SUMMER、tripleS成員慧潾、采湲、秀珉、ZEROBASEONE成員韓維辰、AtHeart的 Arin、Candy Shop成員Sui、Sarang、USPEER成員Seoyu、IDID成員省炫、IVE 成員Leeseo、KickFlip成員東玹、演員黃智雅、The Wind成員柳燦、TWS成員炅潣、Angel Noise成員Hannah、ARISE成員JIHO，以及CLASS:y成員知敏等人，齊聚一堂為高中生涯畫下句點。

▲韓林演藝藝術高中畢業生。（圖／翻攝自YouTube／STARNEWS KOREA）



不少畢業生已在歌壇、演藝圈嶄露頭角，在完成學業的同時也持續兼顧演藝活動，其中，Leeseo一出場更是鎂光燈閃不停，她也提到成年後想要和更多粉絲見面，共創許多美好回憶，同時也提到今年IVE也將前往更多國家舉行巡迴演唱會。此次畢業典禮不僅象徵學習階段的結束，也代表他們即將正式邁向人生與事業的新篇章，備受粉絲與業界期待。