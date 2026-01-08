人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

記者潘慧中／綜合報導

人氣偶像女團AKB48 Team TP這陣子頻上新聞版面，繼成員范姜又恩因違約遭處分，經紀公司好言娛樂近日再度PO聲明文宣布，解除另一名成員余嬿慈的合約，「並就因此所生之一切損害，依法追究相關法律責任。」

▲好言娛樂宣布解約余嬿慈。（圖／翻攝自Facebook／AKB48 Team TP）



斷聯、曠職重創公司規劃



聲明指出，余嬿慈自114年5月9日起在沒有合理說明的情況下，「即無故失聯，包含電話未接聽、訊息未讀亦未回覆」，此舉已嚴重違反雙方合約約定。

除了長期失聯，余嬿慈也被指控未履行藝人應盡的職責。聲明中強調，她在合約履行期間「未依約出席本公司所安排之培訓課程，亦未履行任何與演藝活動及宣傳相關之工作內容」，對公司的培訓體系與演藝規劃造成重大打擊。好言娛樂直言，上述行為「已嚴重影響合約之正常履行」，使得所有相關資源的投入化為泡影。

▲好言娛樂稱余嬿慈無故失聯約8個月。（圖／翻攝自Facebook／AKB48 Team TP）



回歸承諾落空 公司祭法律重拳



面對藝人消極處理合約與失聯行為，好言娛樂正式宣布，依雙方簽訂之經紀合約及法律規定，「自即日起終止雙方之經紀合約關係」。公司同時嚴正表示，為了維護公司權益，將針對此事件造成的損失，「就因此所生之一切損害，依法追究相關法律責任」，絕不姑息違約行為，也為這段合作關係劃下強硬的法律句點。

事實上，年僅19歲的余嬿慈2025年5月就以「家庭因素」為由，與公司協商暫停演藝活動與團體工作，不只全面停更官方IG與直播平台，個人週邊也同步停售。為了安撫粉絲，公司當時更對外公開她的手寫信，喊話希望大家能耐心等待她回歸，未料昔日的歸隊承諾，如今竟演變成失聯僵局。