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柯佳嬿蜜月「私房辣照」曝光！　曬「坤達視角」大露白皙美背

記者許皓婷／綜合報導

藝人柯佳嬿、坤達相戀5年多，2017年12月3日登記結婚，小倆口也在前段時間，特地遠赴馬爾地夫度蜜月，她31日在IG曬出海邊的火辣私房照，更露出整片白皙美背，罕見地小露性感。

▲柯佳嬿馬爾地夫私房照。（圖／翻攝自IG／柯佳嬿、坤達）

▲柯佳嬿、坤達2017年結婚。（圖／翻攝自IG／坤達）

迎來2019年，柯佳嬿31日在IG回顧2018年，表示：「雖然今年的事情有些沒有如期完成，但我不care，因為一年又要結束了，新年願望自我期許又來了。」她表示自己將以拍戲歡送2018年，然後再以拍戲迎接2019，她也逗趣地安慰自己：「很棒吧！」

▲柯佳嬿馬爾地夫私房照。（圖／翻攝自IG／柯佳嬿、坤達）

▲柯佳嬿馬爾地夫私房照。（圖／翻攝自IG／柯佳嬿、坤達）

▲柯佳嬿馬爾地夫私房照。（圖／翻攝自IG／柯佳嬿、坤達）

▲柯佳嬿、坤達到馬爾地夫度蜜月。（圖／翻攝自IG／柯佳嬿）

而柯佳嬿也開心分享自己的新年期許：「願新的未來充滿陽光♥睡醒就是新的一年！」並曬出和老公坤達去馬爾地夫度蜜月的私房照，只見她穿著背面大挖空的泳衣，坐在海邊，罕見地小露性感、露出整片白皙美背，畫面唯美又浪漫。

▲柯佳嬿馬爾地夫私房照。（圖／翻攝自IG／柯佳嬿、坤達）

▲柯佳嬿馬爾地夫私房照。（圖／翻攝自IG／柯佳嬿、坤達）

▲柯佳嬿馬爾地夫私房照，大露美背。（圖／翻攝自IG／柯佳嬿）

【柯佳嬿IG全文】

雖然今年的事情有些沒有如期完成，
但我不care，因為一年又要結束了，
新年願望自我期許又來了。

我決定以拍戲歡送2018，
然後明天再以拍戲迎接2019，
很棒吧！（因為沒得選）

用馬爾地夫私房照跟2018說再見，
願新的未來充滿陽光♥
睡醒就是新的一年，晚安

#HappyNewYear

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柯佳嬿, 坤達

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