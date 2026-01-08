搶票注意！ONE OK ROCK攻臺北大巨蛋　「這些人先買」採2階段售票

記者吳睿慈／綜合報導

日本超高人氣團體ONE OK ROCK過去多度訪台，每回都創下門票完售的佳績，他們2024年9月征服高雄世運場地，雖然天公不作美，下著大暴雨，但現場超熱血。如今相隔1年，他們再次寫新紀錄，即將於2026年4月站上臺北大巨蛋，主辦單位8日公開售票訊息，演唱會分成2階段售票，先是國泰世華CUBE信用卡於30日優先購，接著1月31日12點全面開搶。

▲ONE OK ROCK每次來台都有好成績。（圖／資料照／雅慕斯娛樂提供）



ONE OK ROCK成為首個日團攻上臺北大巨蛋，預計4月25日在該場地開唱，主辦單位KKLIVE於8日公開售票訊息，但票價暫時未公開，活動採兩階段售票，國泰世華CUBE信用卡於30日中午12點到23點59分搶先購買，緊接著隔日中午12點全面開搶。

《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026》來到臺北大巨蛋，但主辦單位暫時未公布票價部分，詳細訊息待公布。

▲ONE OK ROCK即將在4月站上大巨蛋開唱。（圖／翻攝自ONE OK ROCK IG）



ONE OK ROCK是第一位站上臺北大巨蛋的日本團體，令樂迷興奮不已，留言歡呼「已經準備好錢了」、「希望搶得到票」，更有人詢問「臺北大巨蛋可以跳嗎」，希望跟著一起狂歡