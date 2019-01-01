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影／放下麥克風還有歌聲！　網友怒批：延禧攻略跨年「集體假唱」

大陸中心／綜合報導

世界各地會在元旦的前一天，舉辦慶祝的倒數演唱會，大陸《東方衛視》也在昨天（2018年12月31日）直播了這場跨年表演組合。其中，請來的《延禧攻略》劇組被網友發現，他們在唱一段武俠劇主題曲時在「假唱」，因為麥克風放下了，現場居然還有歌聲。

▲▼《延禧攻略》劇組被微博網友「踢爆」假唱。（圖／東方衛視）

▲《延禧攻略》劇組被微博網友「踢爆」假唱。（圖／東方衛視）

可以在影片中發現，演唱者唱歌時很明顯沒有出力，只有把嘴型「演出來」，並且這樣連唱了好幾首，不少《延禧攻略》的忠實粉絲都表示非常失望，還有麥克風都放下來了，現場竟然還是有歌聲的情況出現。

對於非常期待《延禧攻略》劇組歌唱的粉絲們，他們很失望地紛紛在微博上表示，「吳謹言話筒都放下來了，可是還是有她的聲音」、「哈哈哈哈哈，吳謹言那段和聲笑死我了，話筒放下還在合」、「就吳謹言最假，嘴型還沒到，歌就完了」、「我竟然看出來了，好明顯」、「2分41秒的時候就知道了（笑）」、「假唱還能洗，我真的服了粉絲了，你們（演唱者）拿了這份錢是不是應該對的起付錢給你的人」。

不過微博上也有另一觀點的聲音指出，「畢竟是演員不是專業歌手，假唱很正常」、「演員一般都是假唱的，只有那些真正的專業歌手才是真唱；因為這些演員的歌聽著很穩，比專業歌手聽著都穩，怎麼可能真唱」、「我覺得假唱沒什麼啊，尊重舞台」、「演員假唱有什麼丟人的，真唱了車禍了，熱搜又成了『延禧攻略集體車禍』，現在人真難伺候，你花錢看現場了啊」。

關於假唱這件事情，之前也有歌手表示，「有時候假唱是因為要讓現場更完美，如果自己唱得不好，就會覺得很羞愧，對不起現場買票進來享受表演的觀眾」，「有些東西就是只有在錄音室才做得到的」，不希望大家因為現場演唱得不好，而毀掉了這張演唱會票的價值、現場觀眾的興致。

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延禧攻略, 跨年, 假唱

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