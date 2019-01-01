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行走CD進階！林俊傑跨年唱15分鐘「驚現美人魚」　整段爆雞皮

記者盧薇淩／台北報導

天王林俊傑（JJ）30日領跑浙江衛視跨年夜，帶來新單曲《進階》的全球首唱，還改編演出Rap版《曹操》、浪漫情歌《醉赤壁》與《雪落下的聲音》，隨後轉戰澳門，於31日跨年夜當晚，攜演唱會「聖所」原班人馬在江蘇衛視獻上15分鐘歎為觀止的極致AR特效組曲秀，正式為2019聖所2.0世界巡演揭開序幕。

▲▼林俊傑跨年夜演唱 。（圖／JFJ Productions）

▲林俊傑跨年夜演唱 。（圖／JFJ Productions）

JJ攜近40人的聖所巡演原班人馬，驚喜亮相江蘇衛視跨年現場，連唱6首歌，為觀眾帶來長達15分鐘震撼人心的組曲表演，同時也正式開啟聖所2.0世界巡演的序幕。在高科技質感十足的宇宙空間背景裏，伴隨著新歌《進階》的旋律，JJ緩緩出現在舞臺上，《聖所》、《明天》開唱，引爆跨年夜最強音浪，隨後，JJ一連唱響《她說》、《可惜沒如果》、《修煉愛情》三首經典情歌組曲。

▲▼林俊傑跨年夜演唱 。（圖／JFJ Productions）

▲林俊傑改編多首經典好歌。（圖／JFJ Productions）

JJ還驚喜改編《曹操》，加入一段由胡彥斌填詞的氣勢Rap，搭配大氣中國風的舞臺視覺呈，引起全場驚呼不止，《雪落下的聲音》中，現場更是雪花飄落，氣氛感人。當JJ站上舞臺中央的一艘小船上，《那些你很冒險的夢》旋律響起，整個舞臺化身一片海洋，栩栩如生的AR美人魚在舞臺遊弋，當美人魚騰空躍起再落入水中，令人看了震撼。歌曲接近尾聲，真人飾演的美人魚出現在小船的旁邊，AR美人魚和真人飾演的美人魚的無縫切換，都讓觀眾驚喜連連。據悉，此次舞臺效果從策劃到AR動畫的製作，前後耗時了近三個月的時間。

▲▼林俊傑跨年夜演唱 。（圖／JFJ Productions）

▲▼林俊傑演唱時搭配AR美人魚，畫面迷幻。（圖／JFJ Productions）

▲▼林俊傑跨年夜演唱 。（圖／JFJ Productions）

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