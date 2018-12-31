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合唱踢館狂魔、女版薛之謙「徐佳瑩逼出嘶吼唱腔」　網狂讚：超穩的

記者洪文／綜合報導

徐佳瑩31日登上2019湖南衛視跨年演唱會，一開始獨自帶來《失落沙洲》，接著先後跟有著「女版薛之謙」封號的于文文、在《我是歌手》有著「踢館狂魔」封號的金志文合唱，最後3人共同飆唱抖音神曲《講真的》，她完全不受影響，網友狂讚：「徐佳瑩超穩的！」

▲▼徐佳瑩、金志文、于文文湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會）

▲徐佳瑩湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會）

唱完了《失落沙洲》，徐佳瑩走向鏡子觸摸鏡面，而鏡子另一面出現有著「女版薛之謙」稱號的加拿大籍創作才女于文文，與她合唱創下9千多萬點閱率的《前任3：再見前任》主題曲《體面》。

▲▼徐佳瑩、金志文、于文文湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會）

▲于文文湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會）

到了第3首歌《遠走高飛》，這首歌由《我是歌手》有著「踢館狂魔」封號的金志文創作，除了獨唱版本，也有他與徐佳瑩男女合唱的版本，這次兩人難得合體現場演唱，再度讓全場粉絲瘋狂。

▲▼徐佳瑩、金志文、于文文湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會）

▲金志文湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會）

最後一首歌徐佳瑩與于文文、金志文3人飆唱抖音神曲《講真的》，由於三人實力派的歌喉合在一起穿透震撼力超強，完全沒有互相被影響，讓人聽了起雞皮疙瘩，網友也狂讚徐佳瑩唱得超穩。

▲▼徐佳瑩、金志文、于文文湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會）

▲徐佳瑩、金志文、于文文湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會）

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徐佳瑩, 湖南衛視跨年演唱會, 跨年

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