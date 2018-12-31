台北跨年救星！　「鼓鼓上場」台下萬名觀眾終於醒了

記者林彥君／台北報導

臺北最High新年城-2019跨年晚會今（31日）在台北市政府前廣場舉行，天空飄雨氣溫16度，市府號稱現場有1萬人，開場以1小時電競實況演出讓觀眾傻眼。晚會第2段表演嘉賓鼓鼓，以全紅帽T戴白手套帶著舞群登場，讓原本呆站在現場的粉絲趕緊拿起手機狂拍，奮力揮舞螢光棒，尖叫聲不斷。

▲台北市政府跨年，鼓鼓演唱。（圖／記者林敬旻攝）

鼓鼓在雨中熱力帶來開場舞，一連演唱《嗯哼》、《可以唷》、《為愛而愛＋繽紛了每一天》和《乎乾》全場超嗨！雨勢逐漸變小，鼓鼓也走到舞台中間和粉絲近距離接觸，「大家太熱情，雨也變小了！」即便鼓鼓頭髮都淋濕，他暖心對台下粉絲說，「我覺得現場的每個人要給自己尖叫聲。」鼓鼓一登場，也讓原本收看直播的網友留言說：「鼓鼓救了這個場」、「鼓鼓好帥」、「台北終於開場了！」

▲▼台北市政府跨年，鼓鼓演唱。（圖／記者林敬旻攝）





今年台北跨年以「狂放電」為主題，首度融合電音與電競演出元素，開場由「體育電競雙棲主播」徐展元在晚間7點到8點以串場播報電競實況，更找來邰智源現場玩電玩，但台下觀眾似乎不捧場，現場粉絲穿著雨衣淋雨，各個一臉茫然，氣氛冷爆。

跨年晚會由天心、黑人和海裕芬主持，卡司有韓國女團EXID及雙倒數壓軸嘉賓張惠妹、頑童MJ116，安那、吳思賢、謝和弦、鼓鼓、蕭秉治（廷廷）和MC耀宗，「世界百大女DJ」DJCookie跨界混搭國際鋼琴大師陳瑞斌，虛擬實境「柯P」和熊讚輪番演出。今年台北跨年晚會煙火施放時間長達360秒，是史上最長煙火秀，數十萬顆燈光秀與1.6萬支煙火齊發。

▲台北市政府跨年，鼓鼓演唱。（圖／記者林敬旻攝）