《紅白》開場前爆黑幕！　「他」激怒壓軸大咖南方之星…子瑜連2年登台

▲2018年《紅白》被視為平成最後一個紅白，不過開場前爆出黑料，日網掀起一陣騷動。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本NHK電視台主辦的《紅白歌唱大賽》是跨年音樂盛事，年度當紅歌手分成紅、白兩隊比賽，從主持人到演出陣容皆是話題。因為2019年日本將要更改年號，2018年的《紅白》被稱為「平成最後的紅白」，除了找來廣瀨鈴搭檔櫻井翔當紅白領隊、總主持人是內村光良，更有南韓人氣女團TWICE，爆紅歌手米津玄師，天團ARASHI演唱組曲等，壓軸演出是南方之星，不過節目開始前驚爆身為壓軸的南方之星不爽米津玄師，當事人更親上火線回應謠言。

▲日本《紅白》請來南方之星擔任壓軸。（圖／翻攝自推特）

米津玄師是近年竄紅的創作歌手，2018年為日劇《Unnatural》量身打造主題歌《Lemon》，至今YouTube觀看次數突破2.4億，同時榮登年度KTV點唱冠軍，堪稱是年度神曲。據網媒《Tocana》爆料，他原先表態「絕不參加紅白」，最後仍確定在家鄉德島做連線演出，也是出道以來第一次直播中唱歌，消息曝光後為《紅白》增添一大看點，不過也威脅到原被視為壓軸演出的南方之星，業界傳出此舉激怒了樂壇地位崇高的南方之星。

▲米津玄師原本表態不唱《紅白》，最後決定德島現場連線。（圖／翻攝自推特）

對此南方之星率先在推特發文：「《紅白》終於要來啦！米津先生的演出激怒了誰？在網路看到這樣的字眼，剛好相反哦（閃星星），桑田先生早在數年前就在廣播節目裡大讚人家過，我們全團一致恭喜對方，一起讓今年的紅白更熱鬧吧！請多多指教。」

▲南方之星發文回應「很久以前電台就稱讚過米津玄師哦！」（圖／翻攝自推特）

隨後米津玄師也轉發南方之星的發文，回應「數年前我的歌Flowerwall被播出的時候，原來有這樣的事！真的是非常開心的回憶，實在不敢當，非常謝謝。」兩大A咖隔空示好，也讓雙方粉絲噴淚「太好了，我安心了，可以期待紅白了」、「南方之星這麼忙還特地發文誇讚」、「我會好好坐在電視機前的！」

▲米津玄師感謝南方之星稱讚。（圖／翻攝自推特）

除此之外，TWICE連2年登上《紅白》舞台，成為本屆唯一一個國外團體，前此登台收視率37.4%，當年最高是安室奈美惠引退演唱48.4%。周子瑜是第5位登上該節目的台灣藝人，截至目前為止，歐陽菲菲和鄧麗君都是《紅白》登台3次的紀錄保持者。

▲TWICE連2年參加《紅白歌唱大賽》。（圖／翻攝自推特）





▲日本《紅白歌唱大賽》表演順序和完整曲目。（圖／翻攝自推特）



▲米津玄師《Lemon》觀看次數突破2.4億。（圖／翻攝自推特）