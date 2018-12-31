ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「跨年宅」五部電影推薦！吃吃喝喝看好片　又哭又笑告別昨天

文／老派假文青　 ＃老派電影片單

明天就是跨年夜，酸酸們想好要去哪了嗎？身為一名社畜，下班後我懶得去人擠人，只想窩在朋友家吃東西聊天，順便看看電影。這次假文青要推薦的，是幾部跨年可以在家看的電影，適合和三五好友吃吃喝喝觀賞！

一、王牌冤家

李榮浩的熱門歌曲《王牌冤家》，ＭＶ致敬的是同名電影《王牌冤家》，這部2004年上映的美國劇情片是由凱特·溫絲蕾及金·凱瑞主演，一直以來都有很高的討論度。

有別於一般愛情喜劇，敘事手法從相識、相愛、到相離，《王牌冤家》一開始就表明了這對情侶並不適合，兩個人決定要分開，女主角找尋到一家可以洗去記憶的診所，希望可以忘記曾深愛的男主角。在洗去記憶的過程中，當事人得重新經歷一次回憶，這樣的回顧是痛苦還是幸福的呢？而故事會如何發展下去呢？

梁靜茹的歌曲《失憶》中演唱過類似的心境，在分開之後情侶都想抹去彼此的記憶、抹去一同有過的回憶，但愛過的痕跡真的消除得了嗎？

二、藍色大門

「我叫張士豪，天蠍座，O型，游泳隊，吉他社，我還不錯啊！」這句經典的告白台詞，住在每個人的青春裡。《藍色大門》是桂綸鎂與陳柏霖的代表作，上映於國片票房慘澹的2002年，卻讓許多人懷念起學生時期，想起十八歲的小小煩惱，也建構了十八歲以下孩子對於高中的幻想。

女主角的閨蜜喜歡校草，校草喜歡上擔任月老的女主角，一段校園中的三角戀，背後藏著更多的煩惱。躲在制服與家庭的庇護之下，受到師長的保護，學生時期看似無憂無慮，卻是自我認同最困難的階段，不曉得以後會成為怎樣的人、不清楚自己喜歡的是什麼對象，擔憂長大，也只能繼續成長。

青春的小鳥飛走了，但心中的鳥巢一直都在，惦記著所有關於青春的人事物。

三、志明與春嬌

志明與春嬌這對菜市場名字，被五月天當作歌曲名稱，也是電影三部曲的名字－－2010年《志明與春嬌》、2012年《春嬌與志明》、2017年《春嬌救志明》。

在香港控管香菸的年代，志明與春嬌在吸菸區相遇了，這時的春嬌有著交往多年的男友，志明是個內心長不大的單身漢，在春嬌男友的誤會之下，他提了分手，逐漸地春嬌與志明也產生了不同的情愫......

每個人對於婚姻的看法，都是來自於原生家庭，《志明與春嬌》討論著姐弟戀、社會框架、愛情忠誠，也許會改變你對感情的想法。

四、情書

日本導演岩井俊二的代表作《情書》，兩個角色都名叫藤井樹，台灣作家藤井樹相當喜歡這部電影，於是以角色名字作為筆名。女主角在男友過世後，內心仍十分牽掛，於是她寫了一封寄給天國的信件，沒想到會得到回覆，這巧妙的緣分讓她參與了男友的過去，也逐漸放過自己......

此片探討初戀與回憶，雖然男主角已經過世，那些曾經相愛的回憶卻是推動女主角前行的力量，也許一段緊密的關係重要的不只有愛的本質，褪去情感後留下的更是值得，包括幫助對方改變、成長的痕跡。

五、擺渡人

改編自張嘉佳小說《從你的全世界路過》中的同名短篇，電影《擺渡人》仿效周星馳風格，詼諧感人、笑中帶淚，導演兼編劇張嘉佳和監製王家衛聯合操刀，找來王家衛的老搭檔梁朝偉、金城武，以及Angelababy、陳奕迅、張榕容，打造極為華麗的片場。

如《小時代》的紙醉金迷、意亂情迷，《擺渡人》有三段感情軸線，述說著不同的感情難題，酒吧老闆樂於幫助大家脫離情海，但其實他也有自己的故事。

這部片的褒貶各半，尤其是張嘉佳的書迷紛紛失望，小說中的故事細膩、用字精準，但搬上大螢幕後，卻改為不同類型的電影。筆者認為電影版的《擺渡人》非常適合逢年過節觀賞，和朋友乾一杯、笑一下，談笑當年。

這五部片都是假文青心中值得一看的電影，也適合在跨年時放映！如果想要出去走走的朋友，也可以參照妮妮的《跨年下雨沒地方去？四種不出門行程推薦》唷～～～

【 來老派假文青的粉絲頁點讚～裡面給你更多故事、音樂與溫度♡ 】

推薦閱讀

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

李光洙認愛李善彬！　官方證實：已經5個月了

7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！　廖家儀到站才知道嚇瘋

蔡瑞雪西門紅樓被拍　網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大！

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻

徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！

香草婚禮「有黑皮哥哥就更圓滿了」！　張善為癱瘓5年近況曝光

柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」！　私下寵妻舉動閃翻

賴薇如生日趴狂歡「整排全是女神」！　G罩杯熊熊胸前一條線超兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

李光洙認愛李善彬！　官方證實：已經5個月了

7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！　廖家儀到站才知道嚇瘋

蔡瑞雪西門紅樓被拍　網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大！

萬粉安可不肯走..林宥嘉又回台上！加碼「沒唱的這首」全嗨翻

徐玄禮服辣開深V　「完美胸型」全露⋯網友驚呼：很有料！

香草婚禮「有黑皮哥哥就更圓滿了」！　張善為癱瘓5年近況曝光

柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」！　私下寵妻舉動閃翻

賴薇如生日趴狂歡「整排全是女神」！　G罩杯熊熊胸前一條線超兇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

老派電影片單, 老派電影推薦, 王牌冤家, 藍色大門, 志明與春嬌, 擺渡人, 情書

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 家庭、師生與友情！《國標舞女孩》根本現實版《學校2013》
  2. 余苑綺婚紗照「一家四口」曝光　世紀婚禮撒千張喜帖
  3. 《RM》雙喜臨門！　Haha才說「不敢再生」...老婆確定懷三胎
  4. 「最美主持人」躺A380頭等艙　超奢內部曝光「根本小套房」！
  5. 李光洙認愛李善彬！　官方證實：已經5個月了
  6. 2018韓國流行語TOP 1：小確幸！韓國人做這8件事會幸福
  7. 獨家／哈林罕見放閃❤公布戀愛曲線「現在最高，以後更高！」
  8. 蔡瑞雪西門紅樓被拍　網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大！
  9. 斯容小丑鼻不見了！　整型60次只後悔動這裡「留一生後遺症」
  10. 14歲歐陽娣娣「窩進帥男胸口」！緊摟親密照曝光　網驚喊：男朋友嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366