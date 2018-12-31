「跨年宅」五部電影推薦！吃吃喝喝看好片　又哭又笑告別昨天

文／老派假文青 ＃老派電影片單

明天就是跨年夜，酸酸們想好要去哪了嗎？身為一名社畜，下班後我懶得去人擠人，只想窩在朋友家吃東西聊天，順便看看電影。這次假文青要推薦的，是幾部跨年可以在家看的電影，適合和三五好友吃吃喝喝觀賞！

一、王牌冤家

李榮浩的熱門歌曲《王牌冤家》，ＭＶ致敬的是同名電影《王牌冤家》，這部2004年上映的美國劇情片是由凱特·溫絲蕾及金·凱瑞主演，一直以來都有很高的討論度。

有別於一般愛情喜劇，敘事手法從相識、相愛、到相離，《王牌冤家》一開始就表明了這對情侶並不適合，兩個人決定要分開，女主角找尋到一家可以洗去記憶的診所，希望可以忘記曾深愛的男主角。在洗去記憶的過程中，當事人得重新經歷一次回憶，這樣的回顧是痛苦還是幸福的呢？而故事會如何發展下去呢？

梁靜茹的歌曲《失憶》中演唱過類似的心境，在分開之後情侶都想抹去彼此的記憶、抹去一同有過的回憶，但愛過的痕跡真的消除得了嗎？

二、藍色大門

「我叫張士豪，天蠍座，O型，游泳隊，吉他社，我還不錯啊！」這句經典的告白台詞，住在每個人的青春裡。《藍色大門》是桂綸鎂與陳柏霖的代表作，上映於國片票房慘澹的2002年，卻讓許多人懷念起學生時期，想起十八歲的小小煩惱，也建構了十八歲以下孩子對於高中的幻想。

女主角的閨蜜喜歡校草，校草喜歡上擔任月老的女主角，一段校園中的三角戀，背後藏著更多的煩惱。躲在制服與家庭的庇護之下，受到師長的保護，學生時期看似無憂無慮，卻是自我認同最困難的階段，不曉得以後會成為怎樣的人、不清楚自己喜歡的是什麼對象，擔憂長大，也只能繼續成長。

青春的小鳥飛走了，但心中的鳥巢一直都在，惦記著所有關於青春的人事物。

三、志明與春嬌

志明與春嬌這對菜市場名字，被五月天當作歌曲名稱，也是電影三部曲的名字－－2010年《志明與春嬌》、2012年《春嬌與志明》、2017年《春嬌救志明》。

在香港控管香菸的年代，志明與春嬌在吸菸區相遇了，這時的春嬌有著交往多年的男友，志明是個內心長不大的單身漢，在春嬌男友的誤會之下，他提了分手，逐漸地春嬌與志明也產生了不同的情愫......

每個人對於婚姻的看法，都是來自於原生家庭，《志明與春嬌》討論著姐弟戀、社會框架、愛情忠誠，也許會改變你對感情的想法。

四、情書

日本導演岩井俊二的代表作《情書》，兩個角色都名叫藤井樹，台灣作家藤井樹相當喜歡這部電影，於是以角色名字作為筆名。女主角在男友過世後，內心仍十分牽掛，於是她寫了一封寄給天國的信件，沒想到會得到回覆，這巧妙的緣分讓她參與了男友的過去，也逐漸放過自己......

此片探討初戀與回憶，雖然男主角已經過世，那些曾經相愛的回憶卻是推動女主角前行的力量，也許一段緊密的關係重要的不只有愛的本質，褪去情感後留下的更是值得，包括幫助對方改變、成長的痕跡。

五、擺渡人

改編自張嘉佳小說《從你的全世界路過》中的同名短篇，電影《擺渡人》仿效周星馳風格，詼諧感人、笑中帶淚，導演兼編劇張嘉佳和監製王家衛聯合操刀，找來王家衛的老搭檔梁朝偉、金城武，以及Angelababy、陳奕迅、張榕容，打造極為華麗的片場。

如《小時代》的紙醉金迷、意亂情迷，《擺渡人》有三段感情軸線，述說著不同的感情難題，酒吧老闆樂於幫助大家脫離情海，但其實他也有自己的故事。

這部片的褒貶各半，尤其是張嘉佳的書迷紛紛失望，小說中的故事細膩、用字精準，但搬上大螢幕後，卻改為不同類型的電影。筆者認為電影版的《擺渡人》非常適合逢年過節觀賞，和朋友乾一杯、笑一下，談笑當年。

這五部片都是假文青心中值得一看的電影，也適合在跨年時放映！如果想要出去走走的朋友，也可以參照妮妮的《跨年下雨沒地方去？四種不出門行程推薦》唷～～～

【 來老派假文青的粉絲頁點讚～裡面給你更多故事、音樂與溫度♡ 】

