家庭、師生與友情！《國標舞女孩》根本現實版《學校2013》

文／次長

青春校園劇一直是KBS的歷年招牌跟傳統，《國標舞女孩》是改編自2017年同名的紀錄片，講述在巨濟島上的女高商學生，因進入快廢社的國標舞社後的友誼及愛情故事。

（圖／翻攝自KBS）



電視劇版是新人編劇權惠智，她幾年前的獨幕劇作品《個人主義智英小姐》其實寫得蠻好的，《國標舞女孩》雖然很像過去KBS的《學校》系列，但他的灰暗與現實部分，要比較的話可能比較接近《學校2013》一點。



劇情中，把在造船廠長期勞工運動的母親，與憤世青春期的女主做為結合，兩人對彼此的愛是充滿血痕的，兩人天天把彼此刺傷見骨，但背地裡又會因為自己行逕而感到更憤怒的矛盾母女。



而國標舞社裡的女孩，雖然表面開朗，但每個人背後都有各自辛酸的故事。

（圖／翻攝自KBS）



其實這部劇並沒有特別多關於國標舞的情節，只是以這個社團會骨幹，講述這些青春期女孩面對未知的未來、家庭問題的煩惱，是屬於青春成長類型的電視劇。



裡面比較感人的角色，其實是常常演商場大壞蛋的國標舞社老師，他是一個把自己全掏空給學生的爛好人，而堅持國標舞社，就是為了讓孩子可以對來學校這件事，不再只是為了不喜歡的學習，若課外的跳舞能讓他們更熱愛出席學習的話，他願意投入全部的自己。



最後關於攝影，我覺得是這部電視劇超清新質感的關鍵，雖然很多評論說好像加了800層濾鏡XD，不過我倒是覺得有營造出一種日式清新校園質感，而且取鏡很美，可惜就是有時剪接過於紊亂。



那這部推不推呢？說實話也不是一百分的劇，但是可以介紹給喜歡看青春校園片的朋友，我個人是希望關於國標舞再多一點啦XD

▼《國標舞女孩》預告。（影片來源：YouTube KBS 한국방송 (MyloveKBS)）

次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大眾文化認識了全然陌生的韓國。2014年末開始以「韓國的筆記」在臉書活動，當時最流行的劇就是《未生》，在100人不到的粉專裡莫名地被稱為次長。看更多請至粉絲團【韓國的筆記】

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