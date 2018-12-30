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直擊／頑童台上嗨唱...情侶雨中深吻！　擁抱交纏難忍甜蜜

記者盧薇淩／台北報導

台灣嘻哈天團頑童MJ116今年將在台北市政府第3次跨年演出，30日下午在市政府前廣場進行彩排，三人穿著厚大衣現身，但依然不敵15度低溫，彩排現場飄起細雨又濕又冷，他們一口氣演唱了《辣台妹》、《生煎包》等歌曲。不過氣溫寒冷，仍擋不住現場觀眾的熱情，有一對男女觀眾在台下聽歌時忍不住忘情深吻，還擁抱交纏許久，光天化日之下難忍甜蜜激情。

▲▼頑童台上彩排，情侶台下深吻 。（圖／記者李毓康攝）

▲頑童台上嗨唱，情侶台下深吻 。（圖／記者李毓康攝）

頑童下午現身北市府前廣場彩排，三人穿著厚大衣現身，一連演唱《辣台妹》、《壞鄰居》、《辣台妹》，唱到《生煎包》時，呆寶靜還加入合唱，彩排現場雖然下起細雨，但依然感受到熱烈氣氛，現場觀眾聽到頑童嗨唱，也紛紛跑向舞台，演唱完畢時台下約莫聚集了近百位觀眾，並興奮拿起手機捕捉精彩畫面。

天氣濕冷，頑童瘦子透過公司向《ETtoday星光雲》回應，其實這次演出的衣服沒有很保暖，但上台動起來就熱了，「所以台下怕冷的話，就跟著我們一起動，熱血一波！」他笑說反倒是鞋子在彩排時全濕透，「可能演出要找雙防水的鞋子了！」頑童演出氣氛熱烈，彩排途中有一對男女粉絲在台下忍不住對視後擁抱深吻，淋著細雨享受著音樂，看來也被音樂氛圍感染。

▲▼臺北跨年彩排,頑童。（圖／記者李毓康攝）

▲▼頑童冒雨彩排。（圖／記者李毓康攝）

▲▼臺北跨年彩排,頑童。（圖／記者李毓康攝）

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頑童, mj116, 跨年, 台北跨年, 台北101

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