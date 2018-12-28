葉柔PK好友吳東翰　她邊聽邊擦淚「贏我替他開心」

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》第11集「叢林內戰」，本次賽制為PK擂台賽，28位選手中取12強。許維芳和許淨淳在第二階段被網友救回歸隊。首先葉柔演唱《誘惑的街》PK吳東翰《找你的地圖》，兩人私下好交情，在吳東翰演唱時，葉柔忍不住在一旁擦淚，吳東翰說：「選手裡面在女生中，我跟她最好。」

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲葉柔對上吳東翰難過落淚。（圖／ETtoday）

飛行導師哈林認為，葉柔在整首歌的前半部聲音有特色，不過到後半部聲音跟音準較不穩定，吳東翰在整體表現上較完整。蕭敬騰認為，葉柔表現失常，吳東翰演唱平穩，兩人選的歌不適合這次的賽制「不夠強，太溫」，林宥嘉在投票時決定棄票「我兩個都不會選擇」，最後吳東翰獲得2票獲勝。葉柔PK失敗，她在後台難過落淚的說，沒想到會跟吳東翰比，他贏我很替他開心，只是很可惜沒辦法再和大家一起玩。

▲吳東翰。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

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