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《還珠3》小燕子嫁錯2老公　創業失敗「賠光身家」4年逆轉成CEO

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星黃奕2002年前演出《還珠格格》第3部「小燕子」一角走紅，然而婚姻之路坎坷，連續2次都以離婚收場，還跟前夫公開翻臉、互爆家醜，近年來她作品產量驟減，走上創業之路，日前上節目公開自己「跨界創業」的點滴，也首度在鏡頭前揭露2次婚姻失敗的心聲。

▲▼黃奕。（圖／翻攝自YouTube、微博／黃奕、秒拍）

▲黃奕出演《還珠格格3》小燕子一角走紅兩岸三地。（圖／翻攝自YouTube）

黃奕在2009年，在演藝事業高峰時期，「為了結婚而結婚」，嫁給了相識僅相識41天的旅美金融人士、對沖基金CEO姜凱，不過兩人的婚姻維持不到一年，就以離婚告終，之後她從未公開談論過該段婚姻。2012年黃奕公開認愛富二代黃毅清，隔年1月19日，她在美國產下女兒，不過最終兩人的婚姻還是沒有走到最後，甚至在離婚消息傳出後，兩人公開翻臉、互爆家醜，鬧得非常難看。

▲▼黃奕。（圖／翻攝自YouTube、微博／黃奕、秒拍）

▲黃奕上節目首度揭露離婚心聲。（圖／翻攝自秒拍）

近日，黃奕上大陸節目《我是演說家》談及兩段失敗的婚姻，她忍不住哽咽吐露心聲：「當時鋪天蓋地的負面新聞，讓我的內心感到極度害怕和恐慌，我所有的工作都被叫停，廣告商紛紛前來要求我索賠。」這時候的她不知所措，僅僅只能躲起來、逃避，不看手機、不出門、不上網，甚至不跟任何人聯絡，「我整夜整夜的失眠，我成把成把的掉頭髮，這樣的日子，我渾渾噩噩不知過了多久。」

▲▼黃奕。（圖／翻攝自YouTube、微博／黃奕、秒拍）

▲黃奕與第二任前夫育有一個女兒。（圖／翻攝自微博／黃奕）

之後，黃奕70歲的爸爸看不下去了，告訴她「黃奕，你是想毀一時，還是想毀一輩子？」這時候她在意識到自己不能放棄，上有70多歲的老父，下有嗷嗷待哺的女兒，「我沒有資格談放棄，我想為我愛的人和愛我的人，包括我自己，創造一個更好的未來，一切從零開始。」於是她決定創業。

▲▼黃奕。（圖／翻攝自YouTube、微博／黃奕、秒拍）

▲黃奕從樂樂身上得到鼓勵，決定重新開始創業。（圖／翻攝自秒拍）

沒想到，第一次創業卻失敗了，把所有錢都賠光了，黃奕心灰意冷，以為自己又再度打回原型，再次一敗塗地，直到她遇到了失去雙腳的山區小孩「樂樂」，樂樂的媽媽不堪受苦，選擇離家出走，爸爸精神崩潰身亡，只剩下年邁的爺爺奶奶，卻依然可以笑容燦爛的面對生活，不放棄的生存下去，黃奕從樂樂的身上得到鼓勵，決定重新開始。

2014年黃奕帶著團隊重整旗鼓，再度創業，4年後的今天她脫下明星的光環，變成2家月子中心的老闆，同時也投資了蛋糕事業，這一系列的經歷讓她意識到「上錯花轎是命運的安排，堅持走對的路是自己的選擇！」

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還珠格格, 小燕子, 黃奕

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