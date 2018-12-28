金穗獎入圍名單／《花甲》4演員互PK！謝盈萱《媽媽桌球》拚影后

記者洪文／台北報導

第41屆金穗獎28日公布入圍名單，《花甲男孩轉大人》演員群就有龍劭華、蔡振南、劉冠廷、謝盈萱等人演出短片入圍，皆有機會角逐演技獎項。嚴正嵐、吳念軒擔任形象大使，女方笑說，除了盧廣仲，其他演員都有演出短片，而男方在入圍劇組導演中巧遇高中同學，將入圍證書親手交給昔日同學，令人感動。

▲謝盈萱新片《媽媽桌球》劇照。（圖／前景提供）



這次金穗獎265件報名，評審團由資深電影行銷、策展、影評人李亞梅擔任召集人，與沈可尚、陳潔瑤、傅天余、李天爵、黃皓傑及柯智豪組成評審團，他們特別喜歡本屆動畫作品，具有個人創作的特色，而一般組及學生組劇情片在貼近生活的情感上，也表現得更加大氣、成熟穩重。

入圍作品分為「一般組」及「學生組」，過往主要的校園青春、自我成長題材減少，創作者們開始關注人際關係、政經社會、移工、長照等議題，類型更是橫跨西部片、奇幻、寫實等不同風格，來自兩岸三地與馬來西亞來台求學學生的入圍作品比例也提高。

▲金穗獎入圍公布記者會。（圖／記者張一中攝）



《花甲男孩轉大人》嚴正嵐曾獲得第39屆金穗獎最佳女演員的肯定，與《紅衣小女孩2》吳念軒共同擔任形象大使。自從一起合作《花甲大人轉男孩》之後，女方又邀請男方演出MV，更擔任演唱會嘉賓，默契不錯，兩人在記者會輪流上台，台下互相替對方拍照，超好交情意外曝光。

▲形象大使吳念軒、嚴正嵐。（圖／記者張一中攝）



本次的金穗獎入圍影片星光閃閃，許多一線演員持續支持鼓勵短片的新銳創作者，新科金馬影后謝盈萱演出的《媽媽桌球》入圍受到矚目，陸弈靜在《浮陽》、《阿嬤的放屁車》、《一起去天堂》等3部入圍作品中演出，而上屆金穗獎同時獲得一般組及學生組女主角獎的李雪也於入圍影片《再會！方舟》演出，其他入圍影片更不乏實力派演員，例如姚淳耀、潘慧如、黃健瑋、鄭人碩等人。

第41屆金穗獎影展將於2019年3月23日至3月31日舉行，得獎名單將於3月29日揭曉。



第41屆金穗獎入圍名單

共54組

一般作品｜最佳劇情片獎



《年尾巴》導演｜楊婕

《停車格》導演｜李兆文

《不發火》導演｜徐浩軒

《媽媽桌球》導演｜莊翔安

《粗工阿全》導演｜朱平

《紐約下雪了》導演｜黃聖鈞

《浮陽》導演｜鄭雅之

《春分兄弟》導演｜王傢軍

《阿嬤的放屁車》導演｜李權洋

《2923》導演｜于瑋珊

《離巢》導演｜陳定寧

《姊姊》導演｜阮鳳儀

《三仔》導演｜黃丹琪

《再會！方舟》導演｜張軼峰

《一起去天堂》導演｜張立約



一般作品｜最佳紀錄片獎



《回程列車》導演｜黃邦銓

《告別進行式》導演｜吳文睿

《之之》導演｜林艾德

《爺爺的老房子》導演｜李卓媚



一般作品｜最佳動畫片獎



《地下鐵通勤》導演｜徐國峰

《當 一個人》導演｜黃勻弦、蔡易錦



一般作品｜最佳實驗片獎



《未明》導演｜林青萱

《臨時工》導演｜許慧如

《海邊的巴別塔 - 360˚ 實驗錄像》導演｜馮偉中



學生作品｜最佳劇情片獎



《午夜陶德》導演｜王逸鈴

《聚》導演｜張重生

《如果風有影子》導演｜林治文

《發射倒數》導演｜劉芃妤

《遙望彼岸》導演｜王智祥

《電話‧性‧女友》導演｜郭映珊

《少年偷竊記》導演｜吳語哲

《私家車》導演｜蔡渝涵

《第一廣場》導演｜薛文碩

《非傭》導演｜蘇家樂

《小白船》導演｜蘇智雄

《青春之血》導演｜林劭慈

《天台上的魔術師》導演｜馬曉輝

《阿邦》導演｜劉家軒

《銘坤的葬禮》導演｜郭宇倫、許家愷

《臥底桑》導演｜吳季剛

《Once》導演｜謝麗伶

《釘子花》導演｜賴建穎

《啊～》導演｜陳孟瑄



學生作品｜最佳紀錄片獎



《泛泛》導演｜黃智德

《保全人生》導演｜林延融

《親親抱抱》導演｜詹皓中、張沛瑜

《八法過海》導演｜林信良



學生作品｜最佳動畫片獎



《菲索》導演｜劉靜怡

《雛菊》導演｜余聿

《ME:ME》導演｜楊鎬維

《坐椅上的人》導演｜張郡庭



學生作品｜最佳實驗片獎



《團圓》導演｜寧偉程

《規格化女子》導演｜李珞伊

《彼・此》導演｜胡鈞荃