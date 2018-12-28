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楊冪離婚6天首出聲：我會好好走下去！　女大生暖送「愛的抱抱」網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星楊冪28日出席「第五屆中國電視好演員」頒獎禮，現身成都大學被追星人潮包圍。她在台上致詞，並接受大學生頒獎，且獲獎過程中還被女大生獻上「愛的抱抱」，讓粉絲陷入瘋狂！

▲楊冪黑西裝現身頒獎禮。（圖／翻攝自微博／）

▲楊冪黑西裝現身頒獎禮。（圖／翻攝自微博／）

楊冪身穿黑色套裝，展現幹練氣場，和其他男演員以升降方式現身舞台，緊接著2男2女跑上台頒獎。她一一和頒獎學生握手時，其中一名女大生突然走上前說了幾句話，而她點頭後，對方便上前雙手一抱，全場掀起尖叫，女大生下台時還摀著嘴難掩興奮，網友則熱烈討論「嫉妒使我面目全非」、「小姑娘膽子很大」、「我都沒抱過」、「我也想抱抱姐姐！」

▲女大生給楊冪愛的抱抱。（圖／翻攝自微博）

▲女大生和楊冪成功握手。（圖／翻攝自微博）

▲女大生給楊冪愛的抱抱。（圖／翻攝自微博）

▲女大生給楊冪愛的抱抱。（圖／翻攝自微博）

▲女大生給楊冪愛的抱抱。（圖／翻攝自微博）

▲女大生害羞跑下台。（圖／翻攝自微博）

頒獎活動是楊冪發表離婚聲明後，首度現身的公開場合。她同時獲得「優秀演員獎」和「綠寶石女演員」2項大獎，致詞時說：「謝謝把這個殊榮給我，剛剛在台下也見到了非常多的前輩，一路走來也得到了非常多的幫助。好演員是我一個非常大特別確定的目標，所以今天拿到這個殊榮我很開心，好演員的路很長，我會慢慢地好好地走下去。」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博／嘉行楊冪工作室）

▲楊冪致詞：「我會慢慢地好好地走下去。」（圖／翻攝自微博）

►楊冪現身頒獎禮，女大生送上愛的抱抱。（影片連結請按此）

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