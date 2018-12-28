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李千那問同事：喜歡我還蔡依林？　下秒「直白回答」全噴笑

記者盧薇淩／台北報導

歌手李千那近日推出台語專輯《查某囡仔》，27日作客《明星鍵盤手》，接受節目招牌測謊測驗，還和主持人關關玩聽台語歌猜歌名遊戲，由於關關不擅講台語，讓現場笑聲不斷。而在測謊時，李千那順利通過多題考驗，還找來這次專輯電視宣傳加入考驗，問他「喜歡我還是蔡依林？」精闢發問讓現場噴笑。

▲▼李千那明星鍵盤手 。（圖／ETtoday）

▲李千那上明星鍵盤手。（圖／ETtoday）

李千那被測謊問到：「會不會唱膩不曾回來過？」她想了一下說：「其實有一點，但雖然會膩，還是會放感情唱。」專輯製作人由資深音樂人陳子鴻擔任，在嚴格要求之下，是否曾經不滿過？李千那馬上回答：「他嚴格要求，但我也是嚴格的人，從來沒有不爽過子鴻老師。」

節目中找來李千那電視宣傳同事入鏡接受測謊，李知道他是天后蔡依林10幾年鐵粉，特別問他「喜歡我還是蔡依林？」結果同事說：「Jolin不會看吧？」李千那一聽大笑說：「那這樣我就知道你意思了！」不過最後同事選擇了李千那，對著鏡頭表示「比起蔡依林我更愛李千那」，卻慘遭測謊電擊，現場一陣大笑。

▲▼李千那明星鍵盤手 。（圖／ETtoday）

▲李千那問同事喜歡自己還是蔡依林。（圖／ETtoday）

李千那帶著新專輯宣傳，這次推出台語專輯，本來就熱愛台語歌，節目中特別考驗她台語能力，請關關戴著耳機唱出歌曲讓她猜，沒想到即使關關唱的、說的「不輪轉」，李千那還是迅速猜到答案，讓兩人直說：「我們越來越有默契了！」

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