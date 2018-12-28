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謝盈萱被流氓鬼附身　不爽蕭敬騰叫「小姐」狠揮拳

記者李欣容／綜合報導

謝盈萱在《魂囚西門》飾演一位被「黑道男鬼」附身的氣質美女，她為此苦練台語，研究飾演男鬼的藍葦華是如何發聲，她還因附身後不爽被男主角蕭敬騰叫「小姐」一拳將他撂倒在地，笑說在拍攝時，很怕真的打到老蕭，會很難跟粉絲交待。

▲▼謝盈萱在《魂囚西門》中飾演被鬼附身的珠寶店經理。（圖／公視提供）

▲謝盈萱飾演被鬼附身的珠寶店經理。（圖／公視提供，下同）

謝盈萱這次在劇中飾演珠寶店經理余秀淇，性格溫柔、工作能力強，卻在西門町意外目睹黑道分子沈金發（藍葦華 飾）死亡的瞬間，被沈金發死不瞑目的鬼魂附身，從此人生變得荒腔走板。

▲▼謝盈萱在《魂囚西門》中飾演被鬼附身的珠寶店經理。（圖／公視提供）

謝盈萱說，這次演出角色轉換的跨度很大，因沈金發是一位花蓮海線、閩南語口條很溜的黑道兄弟，除了苦練台語外，也花很多時間研究藍葦華過去演出的作品，將藍葦華舉手投足的神韻揣摩得精準到位。

▲▼謝盈萱在《魂囚西門》中飾演被鬼附身的珠寶店經理。（圖／公視提供）

▲謝盈萱在被附身時遇到蕭敬騰。（圖／公視提供）

而劇中謝盈萱與心理師老蕭首次見面時，正是「被附身」的狀態，一邊哈菸一邊買蔥油餅，因不爽不攤販叫「小姐」而飆罵三字經，引發心理師老蕭的注意，沒想到他跟謝盈萱自我介紹時，也稱她「小姐」，謝盈萱馬上狠揍他一拳。

謝盈萱私下透露，這場戲試了好多次，就怕真的打到會很難跟老蕭粉絲交待，但她也稱讚老蕭反應很快，很能抓住節奏，讓她演得也很過癮。

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蕭敬騰, 謝盈萱, 魂囚西門

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