ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

承漢退RIIZE後「確定SOLO身分出道」！　SM娛樂：請溫暖看待

記者張筱涵／綜合報導

韓偶像承漢原本以RIIZE一員身分出道，但由於被爆出道前的私生活爭議，暫停活動近1年，原於10月宣布復出，但由於反彈聲浪過大，最後決定退出。而所屬公司SM娛樂於15日發表聲明，他將於2025年下半年以SOLO歌手身份出道。

▲▼承漢。（圖／翻攝自Instagram／seunghan.smofficial）

▲承漢將以SOLO歌手出道。（圖／翻攝自Instagram／seunghan.smofficial）

SM娛樂於15日發出正式聲明，宣布承漢明年下半年以SOLO歌手出道：「他正在接受系統化的訓練，並在製作、經紀管理等多方面獲得支援，以確保為SOLO出道做好充分準備。」承漢個人的官方社群平台也已經建立，未來有任何新消息都會公布在相關平台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

SM娛樂表示：「承漢希望作為SOLO歌手展現全新面貌，並追求自己的夢想與才華。請大家以溫暖的目光關注他，給予更多的關心與支持。」

▲▼承漢。（圖／翻攝自Instagram／seunghan.smofficial）

▲承漢開設個人社群平台。（圖／翻攝自Instagram／seunghan.smofficial）

事實上，承漢於去年9月以RIIZE成員出道，但因練習生時期的私生活問題引發爭議，同年11月宣布無限期停止團體活動。隨後RIIZE以六人體制活動，SM娛樂原本於今年10月宣布承漢將回歸RIIZE，但因粉絲強烈反對，在2天後改為「尊重藝人意願」，正式宣布承漢退出RIIZE，並朝個人歌手之路前進。

【SM娛樂官方聲明翻譯】

大家好，這裡是SM娛樂。

關於本公司旗下藝人承漢的活動動態，向大家做出說明。

承漢目前正在以2025年下半年作為個人歌手出道為目標進行準備。

為此，他正在接受系統化的訓練，並在製作、經紀管理等多方面獲得支援，以確保為個人出道做好充分準備。

未來關於承漢的最新消息，將通過今天（15日）設立的官方SNS帳號向大家公布。

承漢希望作為個人歌手展現全新面貌，並追求自己的夢想與才華。請大家以溫暖的目光關注他，給予更多的關心與支持。

謝謝大家。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

推薦閱讀

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

蹦闆弟超扯「忘了幾10萬放GTR尾翼」全飛光！監視器畫面曝：送回送紅包

蹦闆弟超扯「忘了幾10萬放GTR尾翼」全飛光！監視器畫面曝：送回送紅包

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光

蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

焦凡凡出國解放比基尼！　「挖空露腰」激辣身材全看光

焦凡凡出國解放比基尼！　「挖空露腰」激辣身材全看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

蹦闆弟超扯「忘了幾10萬放GTR尾翼」全飛光！監視器畫面曝：送回送紅包

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

承漢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 胡瓜重回校園　賴慧如竟幫他預訂日照中心
  2. Sandy人脈超狂！餐廳慶生同框「消失10年女星」 網驚：原來是朋友
  3. JX演唱會剛辦完！金俊秀遭女直播主「錄音勒索101次」　2100萬飛了
  4. 鍾欣凌嚴藝文高空滑索不夠看　遇亂流高空痛哭人生跑馬燈
  5. 洋女歌迷舉牌：X我！　KIRE凱爾直接開放男、女粉上台「肉貼肉」
  6. 江老師確診邊緣性卵巢癌！　手術切掉19cm腫瘤「分享術後變化」
  7. 才被求償3000萬...畢書盡遭狂掀黑料　氣炸喊告爆料者：不再容忍退讓
  8. 蔣友柏女兒21歲了！「父女罕見同框」她羞笑全被拍 真實互動曝光
  9. 蒂妲史雲頓暗示引退！《隔壁的房間》成最後一部　曝拍片體悟
  10. 小S大女兒留學「中空解放細肩帶」辣露肚臍環！翹臀被看光 驚豔2.2萬人

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366