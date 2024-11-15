承漢退RIIZE後「確定SOLO身分出道」！　SM娛樂：請溫暖看待

記者張筱涵／綜合報導

韓偶像承漢原本以RIIZE一員身分出道，但由於被爆出道前的私生活爭議，暫停活動近1年，原於10月宣布復出，但由於反彈聲浪過大，最後決定退出。而所屬公司SM娛樂於15日發表聲明，他將於2025年下半年以SOLO歌手身份出道。

▲承漢將以SOLO歌手出道。（圖／翻攝自Instagram／seunghan.smofficial）



SM娛樂於15日發出正式聲明，宣布承漢明年下半年以SOLO歌手出道：「他正在接受系統化的訓練，並在製作、經紀管理等多方面獲得支援，以確保為SOLO出道做好充分準備。」承漢個人的官方社群平台也已經建立，未來有任何新消息都會公布在相關平台。

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SM娛樂表示：「承漢希望作為SOLO歌手展現全新面貌，並追求自己的夢想與才華。請大家以溫暖的目光關注他，給予更多的關心與支持。」

▲承漢開設個人社群平台。（圖／翻攝自Instagram／seunghan.smofficial）



事實上，承漢於去年9月以RIIZE成員出道，但因練習生時期的私生活問題引發爭議，同年11月宣布無限期停止團體活動。隨後RIIZE以六人體制活動，SM娛樂原本於今年10月宣布承漢將回歸RIIZE，但因粉絲強烈反對，在2天後改為「尊重藝人意願」，正式宣布承漢退出RIIZE，並朝個人歌手之路前進。

【SM娛樂官方聲明翻譯】

大家好，這裡是SM娛樂。

關於本公司旗下藝人承漢的活動動態，向大家做出說明。

承漢目前正在以2025年下半年作為個人歌手出道為目標進行準備。

為此，他正在接受系統化的訓練，並在製作、經紀管理等多方面獲得支援，以確保為個人出道做好充分準備。

未來關於承漢的最新消息，將通過今天（15日）設立的官方SNS帳號向大家公布。

承漢希望作為個人歌手展現全新面貌，並追求自己的夢想與才華。請大家以溫暖的目光關注他，給予更多的關心與支持。

謝謝大家。