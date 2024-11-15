爆「Gino得罪人也不清楚」！孫德榮懺悔動機全說了：別再怪三立長官

記者潘慧中／綜合報導

孫德榮日前突然在社群網站公開懺悔文，「子不教父之過，我已不再是Gino的經紀人，希望有一位懂他的人，繼續為他推展他的演藝事業，我能力有限下台一鞠躬」，並向相關人士道歉；事隔數天，他15日進一步解釋當初發文的動機，「希望我的懺悔文可以讓他（Gino）再起步。」

▲孫德榮曾經是Gino的經紀人。（圖／翻攝自Facebook／孫德榮）



孫德榮有感而發地說，演藝圈看似愉快單純，但其中的人際關係與合作細節相當複雜，並非外界能夠完全理解，「我對Gino的懺悔文，我站在長輩的立場，對相關人員發表懺悔文，我大可不必如此，只是希望長輩可以給Gino再一次機會。」

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孫德榮解釋Gino個性直率，「有時候無形的得罪人他也不是太清楚。」身為昔日經紀人的孫德榮，自認有責任協助Gino處理過去的誤會，願之前的懺悔文能讓對方再起步，「並希望有能一位了解他的人，為他處理未來邁向成功的契機。」

▲孫德榮（左一）自認有責任幫忙Gino（右一）處理過去的誤會。（圖／翻攝自Facebook／孫德榮）



雖然和Gino已沒有合作，但交情尚在，孫德榮希望外界不要再怪三立的長官，「因事必有因，絕對不是你們想像的到的，希望這些疙瘩可以盡速回歸自然，這是我內心的願望。」

孫德榮臉書全文：

自從半退休以來，我對喜歡的藝人幫助根本就是當義工，所有的抽成都給幫助他的經紀人，我根本分毫未取，

因為我已經不需要這些收入，來精彩我的生活，我不需要任何收入來增加我的人生。我是一個非常容易知足，不跟任何人比較，演藝圈是一個看似簡單愉快，其實任何合作或其中有很多方方面面，和人與人交往的眉角，都不是你們可以了解的，如果你們好好看，我對Gino的懺悔文，我站在長輩的立場，對相關人員發表懺悔文，我大可不必如此，只是希望長輩可以給Gino再一次機會，Gino是一個一條腸子通道底的人，所以有時候無形的得罪人他也不是太清楚，站在我的立場，他曾經是我的孩子，我一定要幫他圓滿的處理以前的誤會，希望我的懺悔文可以讓他再起步，並希望有能一位了解他的人，為他處理未來邁向成功的契機，我是祝福他的。雖然沒有合作，但交情依舊存在，我是一個念舊的人，不要再怪三立的長官，因事必有因，絕對不是你們想像的到的，我們慢慢地希望這些疙瘩，可以盡速回歸自然，這是我內心的願望 ，演員Gino可以再上一層樓。