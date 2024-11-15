ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

爆「Gino得罪人也不清楚」！孫德榮懺悔動機全說了：別再怪三立長官

記者潘慧中／綜合報導

孫德榮日前突然在社群網站公開懺悔文，「子不教父之過，我已不再是Gino的經紀人，希望有一位懂他的人，繼續為他推展他的演藝事業，我能力有限下台一鞠躬」，並向相關人士道歉；事隔數天，他15日進一步解釋當初發文的動機，「希望我的懺悔文可以讓他（Gino）再起步。」

▲▼孫德榮,Gino。（圖／翻攝自Facebook／孫德榮）

▲孫德榮曾經是Gino的經紀人。（圖／翻攝自Facebook／孫德榮）

孫德榮有感而發地說，演藝圈看似愉快單純，但其中的人際關係與合作細節相當複雜，並非外界能夠完全理解，「我對Gino的懺悔文，我站在長輩的立場，對相關人員發表懺悔文，我大可不必如此，只是希望長輩可以給Gino再一次機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫德榮解釋Gino個性直率，「有時候無形的得罪人他也不是太清楚。」身為昔日經紀人的孫德榮，自認有責任協助Gino處理過去的誤會，願之前的懺悔文能讓對方再起步，「並希望有能一位了解他的人，為他處理未來邁向成功的契機。」

▲▼孫德榮,Gino。（圖／翻攝自Facebook／孫德榮）

▲孫德榮（左一）自認有責任幫忙Gino（右一）處理過去的誤會。（圖／翻攝自Facebook／孫德榮）

雖然和Gino已沒有合作，但交情尚在，孫德榮希望外界不要再怪三立的長官，「因事必有因，絕對不是你們想像的到的，希望這些疙瘩可以盡速回歸自然，這是我內心的願望。」

孫德榮臉書全文：

自從半退休以來，我對喜歡的藝人幫助根本就是當義工，所有的抽成都給幫助他的經紀人，我根本分毫未取，
因為我已經不需要這些收入，來精彩我的生活，我不需要任何收入來增加我的人生。我是一個非常容易知足，不跟任何人比較，演藝圈是一個看似簡單愉快，其實任何合作或其中有很多方方面面，和人與人交往的眉角，都不是你們可以了解的，如果你們好好看，我對Gino的懺悔文，我站在長輩的立場，對相關人員發表懺悔文，我大可不必如此，只是希望長輩可以給Gino再一次機會，Gino是一個一條腸子通道底的人，所以有時候無形的得罪人他也不是太清楚，站在我的立場，他曾經是我的孩子，我一定要幫他圓滿的處理以前的誤會，希望我的懺悔文可以讓他再起步，並希望有能一位了解他的人，為他處理未來邁向成功的契機，我是祝福他的。雖然沒有合作，但交情依舊存在，我是一個念舊的人，不要再怪三立的長官，因事必有因，絕對不是你們想像的到的，我們慢慢地希望這些疙瘩，可以盡速回歸自然，這是我內心的願望 ，演員Gino可以再上一層樓。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

推薦閱讀

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

焦凡凡出國解放比基尼！　「挖空露腰」激辣身材全看光

焦凡凡出國解放比基尼！　「挖空露腰」激辣身材全看光

蔡桃貴被造謠「住院生命有危險」！　蔡阿嘎護子心切氣炸：幫舉報

蔡桃貴被造謠「住院生命有危險」！　蔡阿嘎護子心切氣炸：幫舉報

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

啦啦隊女神突宣布「4天後動手術」！　陳波波樂觀喊：結果都接受

啦啦隊女神突宣布「4天後動手術」！　陳波波樂觀喊：結果都接受

Joeman驚喜同框《黑白大廚》崔鉉碩、呂敬來！大讚本人：高又帥

Joeman驚喜同框《黑白大廚》崔鉉碩、呂敬來！大讚本人：高又帥

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生

44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊

韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」

篠崎泫認愛6個月罕談Toyz！　甜蜜放閃：他是持久型

THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

焦凡凡出國解放比基尼！　「挖空露腰」激辣身材全看光

蔡桃貴被造謠「住院生命有危險」！　蔡阿嘎護子心切氣炸：幫舉報

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫德榮, Gino

讀者迴響

最新新聞更多

  1. THE BOYZ爆全員出走！11人加入新公司　團名協議卡關「恐要改名」
  2. 44歲本土劇女星生了！《炮仔聲》林可唯淚崩產女：終於來到我的身邊
  3. 贈票／GOT7有謙寵鳥寶寶！11／22開唱過生日《ETtoday》送你看演唱會
  4. 48歲六月大秀「零贅肉筆直美腿」：中年婦女積極奮發向上！
  5. 韓啦啦隊在台多紅？　韓記者親體驗大陣仗嚇到「地位有如偶像」
  6. 小孟老師／11月15日星座運勢　雙子今日就是超萬能「相信直覺」
  7. 還記得蜜雪薇琪？她「46歲素顏」罕曝光 蕭亞軒快遞蛋糕驚喜慶生
  8. THE BOYZ善旴慘遭私生粉施暴！　公司聲明曝惡行「躲在宿舍樓梯間」
  9. 蔡桃貴被造謠「住院生命有危險」！　蔡阿嘎護子心切氣炸：幫舉報
  10. NanaQ「幫前任付200多停車費」！　吐無奈：繳了還不是被分手

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366