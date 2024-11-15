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THE BOYZ爆全員出走！11人加入新公司　團名協議卡關「恐要改名」

記者張筱涵／綜合報導

韓團THE BOYZ今年出道邁入第7年，面臨續約情況令粉絲相當關注，今（15日）爆出全員離開東家IST娛樂，11人一同加入MC夢和車家元（音譯）會長共同創立的新公司ONE HUNDRED，展現出成員間深厚的團隊情誼。

▲▼THE BOYZ。（圖／翻攝自FACEBOOK／더보이즈(THE BOYZ)）

▲THE BOYZ今年出道第7年。（圖／翻攝自FACEBOOK／더보이즈(THE BOYZ)）

據《TENASIA》報導，業界消息指出，THE BOYZ預計將於12月中旬起，以ONE HUNDRED旗下藝人的身份正式展開新活動。早前曾有傳言THE BOYZ會加盟Big Planet Made娛樂，但事實上，ONE HUNDRED才是他們洽談合作的對象。

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ONE HUNDRED旗下子品牌眾多，包括李昇基、SHINee泰民所在的Big Planet Made，以及EXO的CHEN、伯賢、XIUMIN所在的INB100。目前，THE BOYZ團名的商標權仍屬於IST娛樂，雙方正就團名使用問題進行協商，如果沒能達成協議未來可能將以新團名活動。

事實上，THE BOYZ於上月28日剛剛回歸，推出迷你九輯《DOHWASEON（導火線）》，這是他們繼3月發行的第二張正規專輯《PHANTASY》Pt.3《Love Letter》後時隔約7個月的回歸專輯。根據銷量統計網站Hanteo Chart的數據，該專輯首周銷量達56萬張，使THE BOYZ成為第三次達成「初動半百萬銷量」的男團，彰顯了其穩定的粉絲基礎。

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