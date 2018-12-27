《爸爸4》沙溢胡可被預言離婚！　本尊親回「算命師網友」

▲沙溢、胡可被網友預言會離婚，引來各界議論。（圖／翻攝自微博／沙溢）

記者陳芊秀／綜合報導

楊冪、劉愷威離婚震驚兩岸三地，從過去放閃到切心分手，衝擊大批粉絲，連帶影響大陸各對明星夫妻檔的婚姻受到外界關注。其中《爸爸去哪兒4》的沙溢和演員老婆胡可，更被網友預測將會分手，對此男方出回應，被狂讚EQ高。

▲沙溢帶2個兒子上《爸爸去哪兒》成為話題人物。（圖／翻攝自胡可微博）



有網友貼出照片分析面相，「沙溢胡可這對夫婦，前一秒恩愛幸福，後一秒分道揚鑣……希望你們懂我的意思。」沒想到釣出本尊回應，「看得出來你是我的好朋友，我一定在你的監督下努力做好自己該做的，謝謝。」藝人主動回應也掀起粉絲留言，「真的是太有禮貌了，這樣還回他」、「這算命的也真是夠閒的」、「天天咒別人離婚的腦子有問題？閒得慌吧」、「幹嘛沒事預測別人的婚姻？」

▲沙溢回應網友預言，「我一定在你的監督下努力做好自己該做的。」（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

沙溢因為情境喜劇《武林外傳》爆紅，2016年帶著2名寶貝兒子安吉、小魚兒參加《爸爸去哪兒》第4季，一家人逗趣互動受到觀眾喜愛。他的老婆胡可則是演出《如懿傳》純妃走紅，夫妻倆經常分享家庭生活，沒想到突然遭預言離婚，也引發陸網議論，粉絲苦嘆「一堆單身狗為別人的婚姻操碎了心。」