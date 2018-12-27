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F.I.R.被轟抄襲韓團K.A.R.D！網友對比「副歌一模一樣」　公司回應了

記者李湘文／綜合報導

F.I.R.（飛兒樂團）10月更換主唱重新出發，卻受到不少老歌迷反彈，一波未平一波又起，最近推出的新歌《聲音之城》也被質疑抄襲韓團K.A.R.D的《Ride on the wind》，再掀爭議。對此，華研和華納版權在27日發表聯合聲明，說明已將2首歌送去比對，確認沒有抄襲，反控名譽被損害。

▲F.I.R.被轟抄襲韓團K.A.R.D。（圖／翻攝自臉書／F.I.R. 飛兒樂團）

▲F.I.R.被質疑抄襲韓團K.A.R.D。（圖／翻攝自臉書／F.I.R. 飛兒樂團）

F.I.R.配合北京交通廣播25周年，在12月發行推廣曲《聲音之城》，以EDM風格展現輕快感。不過，部分網友聽了這首歌之後，認為跟韓團K.A.R.D在7月推出的《Ride on the wind》非常相似，還做出對比版本，引來不少網友認同「聽起來太像了」、「副歌一模一樣」。

▲F.I.R.被轟抄襲韓團K.A.R.D。（圖／翻攝自YouTube）

▲F.I.R.被轟抄襲韓團K.A.R.D。（圖／翻攝自YouTube、K.A.R.D臉書）

▲F.I.R.被轟抄襲韓團K.A.R.D。（圖／翻攝自臉書／KARD）

對此，華研國際和華納版權在27日發表聯合聲明，表示已採下2首歌完整曲譜，交給台北城市科技大學流行音樂學程系主任薛忠銘、台灣大學音樂學研究所陳峙維助理教授，從歌曲的結構、旋律的發展作專業比較，「2位學者均確認2首歌曲為獨立的作品，並無雷同之處。」

此外，《聲音之城》編曲人吳奕衡解釋，編曲音色取自合法付費軟體，運用的的音色、節奏則是電腦取樣，都是世界專業編曲工作者通用的版本。公司強調：「任何罔顧事實或借機抹黑的言論不僅對創作人的名譽造成損害及構成誹謗，更會否定創作人對音樂的熱愛和尊重。」若再有人散播不實言論，將會採取行動，追究責任。

▲F.I.R.被轟抄襲韓團K.A.R.D。（圖／翻攝自微博／華研國際音樂北京）

▲華研國際、華納版權共同發表聲明。（圖／翻攝自微博／華研國際音樂北京）

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