獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

記者李湘文／綜合報導

網路紅人罔腰跟男友鳳梨一起創立品牌，在網路上販售保養品，其中「眉睫滋養液」卻在近日受到顧客質疑，將瓶身貼紙撕掉後，卻是其它品牌包裝，被疑是換包裝賺取高價。對此，鳳梨向《ETtoday娛樂星光雲》澄清，2款商品只有包裝相同，內容物並不一樣：「造成消費者誤解，深感抱歉。」

▲罔腰跟男友鳳梨一起經營網路品牌。（圖／翻攝自臉書／罔腰尬鳳梨）

消費者在網路平台提出質疑，以2支1580元的價格購入罔腰販售的眉睫滋養液，但撕掉瓶身上面的貼紙之後，發現其實是它牌滋養液的包裝。消費者上網搜尋後，發現它牌2支售價約200元上下，跟罔腰販售的產品價差很大，因此懷疑她「偷天換日」，將它牌滋養液當作自己的品牌高價售出。

▲▼罔腰販售1580元保養品，但有顧客撕掉包裝上的貼紙後，發現跟另一款200元商品相同。（圖／翻攝自網路、臉書／罔腰尬鳳梨）

對此，鳳梨向《ETtoday娛樂星光雲》喊冤，澄清並沒有用它牌欺騙消費者。他解釋，目前網路上售價約200元的滋養液，其實是公司第一代產品，因為即將在2019年3月到期，所以才大幅壓低價格出售；而他和罔腰販賣的則是第三代產品，雖然包裝相同，但成分、製造技術完全不一樣。

至於為什麼在舊包裝上貼貼紙販售？鳳梨澄清是瓶器設計有所延誤，加上配合法規需要滅菌靜置，所以為了應急，先以公司舊的瓶器取代，「造成消費者誤解，深感抱歉。」不過，對於部分網友所說「拿他人產品貼標，即期品換標出售」一事，他們表示強烈譴責，「用匿名平台跟不恰當的方式去刻意抹黑攻擊本公司，我們感到非常不滿。」

▲▼鳳梨澄清，雖然包裝相同，但成分和製造技術並不相同。（圖／鳳梨提供）