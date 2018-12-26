黃鴻升讚愷樂漂亮「都不讓我追」　她曝險被消失在人間

記者林彥君／台北報導

黃鴻升和代班主持人玉兔日前主持《趣你的娛樂》黃鴻升和愷樂在節目上玩真心話大冒險，看到黃鴻升寫讚美文，愷樂一臉開心，玉兔忍不住問愷樂：「他平常是很少稱讚你的嗎？」愷樂說不記得黃鴻升稱讚過什麼，黃鴻升連忙說：「我很常稱讚好不好，我常說妳很漂亮啊！妳都不讓我追！」

▲黃鴻升、愷樂和玉兔。（圖／趣你的娛樂提供）

愷樂抽到題目「合作期間吵架或對彼此生氣的一次」，她表示兩人沒有吵過架，「可是我有一次真的差點消失在人間」，黃鴻升在有次live中手肘大力的「ㄎㄠ」向她，「肘擊到我的眼窩，我整個差點暈厥。」

黃鴻升則抽到難題「覺得合作過的主持人中誰其實主持的很爛？」愷樂拍手叫好想聽是誰，他說：「比較不像在主持的人，這不是他的錯，畢竟他以前比較不需要說太多話，他只要動手就好了，他就是音樂人，得獎的是DJ宗華！」黃鴻升問愷樂如果抽到這題會選誰？愷樂笑答威廉吧！又連忙說是開玩笑的，並對鏡頭向威廉送手指愛心。

愷樂帶新專輯《泡泡糖》作為聖誕禮物，昔日搭檔黃鴻升聽到愷樂新歌，笑說：「這是你的歌聲啊?你公司有找找人代唱吧？」愷樂表示，自己有去上唱歌課，「我以前是音痴啊！」黃鴻升則說：「我的天啊，差太多了，你以前根本像戴著耳機唱歌。」