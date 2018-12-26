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蔡依林曾想退演藝圈：像是空的人！　淚腺發達「年紀到了」

記者盧薇淩／北京報導

過去總要求完美，卻因此讓自己不快樂，蔡依林在新專輯《Ugly Beauty》中傳達這段心路歷程，26日在記者會上說到落淚，覺得以前自己是「心理胖」，看著鏡子總覺得不夠完美、不夠緊實，而2009年《花蝴蝶》時最為低潮，「這張專輯是我的轉折，工作很滿，曾考慮退出（演藝圈）不做了，我找不到動力跟意義，當時想過或許結束是個方法。」

▲▼蔡依林發片記者會 。（圖／索尼唱片提供）

▲蔡依林舉行發片記者會。（圖／索尼唱片提供）

蔡依林淚灑記者會，全是對過去自己的不捨，「我知道那是長期的提不起勁，我像是空的人，只是被帶來帶去，我回到家還是很空，因為不知道在幹嘛。」很憂鬱，但沒求助醫生，甚至萌生退出演藝圈的念頭，雖沒向老闆提過，但心裡產生了疑問，後來放假、旅遊沉澱，才逐漸找回工作動力。

▲▼蔡依林發片記者會 。（圖／索尼唱片）

▲蔡依林曾有退演藝圈念頭。（圖／索尼唱片提供）

在《怪美的》MV中加入過去吃水煮餐減肥橋段，蔡依林說：「我沒有超過45公斤過，但我標準跟別人不一樣，我是心理胖，但我一點都不胖，覺得不夠完美、不夠緊實，覺得自己浮浮的很容易水腫。」現在的她找到自己，也笑說自己現在淚腺發達，「任何愛都會讓我掉淚，我現在淚腺很發達，不用大驚小怪，年紀到了而已。」

明年出道20年，蔡依林說希望有演唱會，「我希望《Ugly Beauty》在演唱會上，用另一種方式呈現。因為上次巡演玩的蠻開心，想跟歌迷強烈互動，讓他們更了解我，因為還是有粉絲停留在過去小公主、不講話、吃水煮菜的我。」巡演何時會起跑？她笑說：「我不能再開票了，很怕又跳票，計劃趕不上變化，我很謝謝粉絲很包容，常常罵的要死還是包容我。」被問是否想嘗試拍電影，蔡依林說：「的確沒思考過，因為我怕苦，哈哈怕身體的苦，比如熬夜、體力，我覺得我的肝很苦，怕狀態不好還要硬撐，不想在這年紀這麼累。」

▲▼蔡依林淚灑記者會 。（圖／索尼唱片）

▲蔡依林淚灑發片記者會。（圖／索尼唱片提供）

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