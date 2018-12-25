韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

記者李湘文／綜合報導

藝人Sandy（吳姍儒）近日到義大利旅遊，不忘透過網路，跟粉絲分享所見所感。她最近行經米蘭美術館，回憶起多年前還在念藝術系時，曾經被一位韓國男生搭訕，卻被對方的「裝懂爛問題」雷到傻眼，忍不住吐槽：「乖乖，理科就乖乖理科，好嗎？你會的我們也不會啊～」

▲Sandy曾被超瞎韓國男子搭訕。（圖／翻攝自Sandy Instagram）

Sandy畢業於華盛頓大學綜合藝術系，對藝術作品頗有了解，就學期間曾遇到一位韓國男生搭訕，一見面就被對方問「妳們最欣賞的文藝復興時期畫家是誰」。光是聽到這句話，Sandy心中就已經忍不住吐槽對方油條、硬要瞎聊，「拜託，那麼多位，14到17世紀欸……」

▲Sandy到義大利旅行，喚起就讀藝術系的回憶。（圖／翻攝自Sandy Instagram）

雖然心裡吐槽，但Sandy並沒有當場給那位韓國男生難看，而是反問：「你呢？那時期你最愛的畫家是哪位？」誰知對方說喜歡一個組合團體「Michael and Jello」。因為沒聽過，Sandy真的燃起了好奇，又追問下去，整整10秒之後才恍然大悟，搞清楚哪裡出問題：「他以為Michelangelo是兩個人！」

▲韓國男生的爛搭訕內容讓Sandy傻眼。（圖／翻攝自Sandy Instagram）

聊到這裡，Sandy徹底傻眼，如今提起這件事，也白眼連翻，吐槽該名韓國男生就是假懂：「乖乖，理科就乖乖理科，好嗎？你會的我們也不會啊～」她無奈表示，作為藝術系學生，也不會問理科「你最喜歡哪個算式」，大呼：「什麼爛問題啊！」

【Sandy全文】

#sandywuofficial

誤打誤撞走到三年展美術館旁的城堡，

嗯哼，什麼都沒開，一個展覽都沒看到，

害人家本來很開心可以跟米開打招呼der

話說多年前，

有個韓國男同學

想跟我們這群藝術系的女同學攀談；

一見面就是油條到不行的起手式，

「妳們最欣賞的文藝復興時期畫家是誰」

拜託，那麼多位，14到17世紀欸⋯

在那邊瞎聊，至少我內心已沸騰，

於是我反問他，

你呢，那時期你最愛的畫家是哪位？

他說「噢～我最喜歡一個組合團體」

（咦？這句倒真的引起我興趣）

他繼續說「我超愛Michael and Jello」

（蛤？怎麼沒聽過？一個團體？）

他接著說「對啊他們都一起出現啊」

媽呀，10秒後我終於聽懂了⋯

他以為Michelangelo是兩個人

他以為Michelangelo是兩個人

他以為Michelangelo是兩個人

他以為Michelangelo是兩個人

他以為Michelangelo是兩個人

乖乖，理科就乖乖理科，好嗎？

你會的我們也不會啊～

今天要聽：Tank的專屬天使

#跪求理科乖乖

#不要假懂

#我們也不會問你最喜歡哪個算式

#什麼爛問題啊