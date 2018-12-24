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《爸爸2》費曼飛速長大「變聲了」！　開微博PO自拍：一定要支持我

記者李湘文／綜合報導

港星吳鎮宇2014年帶著兒子費曼（Feynman）參加《爸爸去哪兒2》，父子間逗趣的互動深受觀眾喜愛。如今4年過去，費曼已不再是當初的小不點，不僅個子抽高，身材也比之前圓潤了些，最近跟爸爸一起參加頒獎典禮，甚至被發現「都變聲了」，讓網友大呼時間真的過得好快！

▲費曼長大變聲了。（圖／翻攝自微博／鎮宇DD的豬頭俱樂部）

▲▼4年前稚嫩的費曼已經長成了小少年。（圖／翻攝自微博／鎮宇DD的豬頭俱樂部、CFP）

▲費曼長大變聲了。（圖／CFP）

費曼23日出席「2018今日頭條年度盛典」，穿著整套合身的黑色西裝，跟吳鎮宇一起擔任頒獎人，一登場，連主持人都驚訝脫口「哇，費曼都長這麼大啦」。10歲的他在台上顯得有些不自在，但還是鎮定跟爸爸互動，一開口，昔日童稚的奶音已經不見，變成有些低沉的少年嗓音，舉止也多了幾分老成。

▲費曼長大變聲了。（圖／翻攝自微博／Real吳費曼）

▲費曼盛裝跟爸爸一起擔任頒獎人。（圖／翻攝自微博／Real吳費曼）

典禮結束後，成為小少年的費曼引起許多人注意，不少網友也感慨「長得真快啊，感覺爸爸去哪兒才沒多久吧」、「越來越像爸爸了」。還有人翻著翻著，竟發現費曼也開始玩微博，從12月開始就不時會更新，有時候放放食物照，參加典禮當天還PO自拍拜託大家：「一定要支持我！」可愛模樣立刻吸引粉絲開始追蹤。

▲費曼長大變聲了。（圖／翻攝自微博／Real吳費曼）

▲▼費曼也開始會玩微博、PO自拍了。（圖／翻攝自微博／Real吳費曼）

▲費曼長大變聲了。（圖／翻攝自微博／Real吳費曼）

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