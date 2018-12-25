ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

親自送專輯「路人轉身直接丟垃圾桶」　他撿回默默看5秒：我自己留吧

記者李湘文／綜合報導

大陸歌手吉傑（Jeffrey G.）從《快樂男聲》出道，近年接連參與《歌手2017》、《歌手2018》，擔任杜麗莎、Jessie J的音樂合伙人，打開知名度。他24日平安夜到北京街上發送專輯，沒想到轉身就發現專輯被丟進垃圾桶，只能自己默默地撿回來，苦笑：「留著吧，我自己。」

▲吉傑上街發專輯，路人轉身丟垃圾桶。（圖／翻攝自微博／吉傑）

▲吉傑活躍於《歌手》、《火星情報局》等節目。（圖／翻攝自微博／吉傑）

吉傑趁平安夜到北京三里屯，自己背著裝專輯的大袋子，一路發送免費專輯給路人，並跟熱情的小粉絲合照聊天。沒想到，有位男性似乎是對他不感興趣，接過專輯之後，轉身就直直朝垃圾桶走去，把東西扔了進去，因為發出明顯的碰撞聲，吸引吉傑和工作人員回頭，只見專輯孤零零地卡在垃圾桶投入口。

▲吉傑上街發專輯，路人轉身丟垃圾桶。（圖／翻攝自微博）

▲吉傑上街發專輯，沒想到路人轉身就丟垃圾桶。（圖／翻攝自微博）

看到這一幕，吉傑明顯愣住，走到垃圾桶旁邊把專輯又撿起來，沉默地拿在手上看了5秒左右，才收回自己的袋子裡，苦笑道：「留著吧，我自己。」接著又像沒事一樣，繼續跟其他路人合照。

▲吉傑上街發專輯，路人轉身丟垃圾桶。（圖／翻攝自微博）

▲吉傑撿回垃圾桶的專輯，沉默看了許久，又收起來。（圖／翻攝自微博）

事後，吉傑在微博PO文，透露這張專輯是10幾年前在北京寒冬裡奔波一周，跟經紀人一起背著公司做出來的，自己也知道沒有市場、沒有聽眾緣，所以總共2000多張，一直都放在家裡。直到現在，他覺得該讓專輯見見光了，才鼓起勇氣，克服社交恐懼，自己帶著專輯上街發送。

▲吉傑上街發專輯，路人轉身丟垃圾桶。（圖／翻攝自微博／吉傑）

▲吉傑發送專輯給路人，大部分都還是熱情收下。（圖／翻攝自微博／吉傑）

文中，吉傑提到專輯被丟掉的小插曲：「我承認這張10年前的專輯並不是一個特別好的作品，對有的人來說它可能是垃圾，它可能沒有任何意義，但它是我剛進娛樂圈那一年對音樂未來的美好期待。」不過，撇除這個插曲，吉傑還是被很多人認出來，幾百張專輯很快就送完了，還得到一些熱心路人反送的禮物，心裡依然感動。

對此，吉傑感性表示：「人的一生，目的在哪裡誰都不知道，最重要的是享受過程。今天是非常特別的一天，有感動，有歡笑，有點遺憾和難過。會永遠記住這個特別的平安夜。」網友也熱烈回應「做音樂真的不容易」、「很有意義的一個平安夜」、「你的作品是最棒的，賣給我吧」。

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

推薦閱讀

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學員證大頭貼「中文名字」曝光

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學員證大頭貼「中文名字」曝光

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吉傑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. SBS／子瑜1秒回眸電翻鏡頭　搭擋「最美偶像」Irene！粉：淨化眼球
  2. 親自送專輯「路人轉身直接丟垃圾桶」　他撿回默默看5秒：我自己留吧
  3. SBS歌謠大戰／EXO驚喜唱5年前歌曲！燦烈黑衣彈琴全場叫翻
  4. 陳冠霖新戲摟2女神　老婆傳「床戲片段」說話了！
  5. 韓男星「節目相親6個月」找到真愛！　愛上小14歲博士生閃婚
  6. 艾力克斯聖誕節「鬧笑話」女兒等1年禮物到手秒送人QQ
  7. 楊冪離婚神隱3天首度現身！　「全身黑」露白皙側臉低頭上車
  8. Merry 「CHRIS-mas」！克里斯4帥「齊聚」祝賀粉絲全嗨
  9. 陳柏霖《火王》花式吻「親好親滿」　霸道總裁勾少女粉！
  10. 36歲曾莞婷想生了！　感情穩定連喊2次「會閃婚」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366