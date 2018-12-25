親自送專輯「路人轉身直接丟垃圾桶」　他撿回默默看5秒：我自己留吧

記者李湘文／綜合報導

大陸歌手吉傑（Jeffrey G.）從《快樂男聲》出道，近年接連參與《歌手2017》、《歌手2018》，擔任杜麗莎、Jessie J的音樂合伙人，打開知名度。他24日平安夜到北京街上發送專輯，沒想到轉身就發現專輯被丟進垃圾桶，只能自己默默地撿回來，苦笑：「留著吧，我自己。」

▲吉傑活躍於《歌手》、《火星情報局》等節目。（圖／翻攝自微博／吉傑）

吉傑趁平安夜到北京三里屯，自己背著裝專輯的大袋子，一路發送免費專輯給路人，並跟熱情的小粉絲合照聊天。沒想到，有位男性似乎是對他不感興趣，接過專輯之後，轉身就直直朝垃圾桶走去，把東西扔了進去，因為發出明顯的碰撞聲，吸引吉傑和工作人員回頭，只見專輯孤零零地卡在垃圾桶投入口。

▲吉傑上街發專輯，沒想到路人轉身就丟垃圾桶。（圖／翻攝自微博）

看到這一幕，吉傑明顯愣住，走到垃圾桶旁邊把專輯又撿起來，沉默地拿在手上看了5秒左右，才收回自己的袋子裡，苦笑道：「留著吧，我自己。」接著又像沒事一樣，繼續跟其他路人合照。

▲吉傑撿回垃圾桶的專輯，沉默看了許久，又收起來。（圖／翻攝自微博）

事後，吉傑在微博PO文，透露這張專輯是10幾年前在北京寒冬裡奔波一周，跟經紀人一起背著公司做出來的，自己也知道沒有市場、沒有聽眾緣，所以總共2000多張，一直都放在家裡。直到現在，他覺得該讓專輯見見光了，才鼓起勇氣，克服社交恐懼，自己帶著專輯上街發送。

▲吉傑發送專輯給路人，大部分都還是熱情收下。（圖／翻攝自微博／吉傑）

文中，吉傑提到專輯被丟掉的小插曲：「我承認這張10年前的專輯並不是一個特別好的作品，對有的人來說它可能是垃圾，它可能沒有任何意義，但它是我剛進娛樂圈那一年對音樂未來的美好期待。」不過，撇除這個插曲，吉傑還是被很多人認出來，幾百張專輯很快就送完了，還得到一些熱心路人反送的禮物，心裡依然感動。

對此，吉傑感性表示：「人的一生，目的在哪裡誰都不知道，最重要的是享受過程。今天是非常特別的一天，有感動，有歡笑，有點遺憾和難過。會永遠記住這個特別的平安夜。」網友也熱烈回應「做音樂真的不容易」、「很有意義的一個平安夜」、「你的作品是最棒的，賣給我吧」。