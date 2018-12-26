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周曉涵「受驚」嬌羞沒了女王形象　周孝安：就喜歡她這樣

記者李欣容／台北報導

周曉涵在新戲中飾演霸氣女警，背著數公斤裝備追犯人，讓有跑步罩門的她超崩潰。周曉涵爆料，周孝安常在片場嚇她，搞得她每天拍戲記台詞，還要花心力防範，周孝安則解釋是想看她私下嬌羞一面。

▲▼周曉涵、周孝安、林昀希、邱昊奇《必勝大丈夫》。（圖／三立提供）

▲周曉涵、周孝安（左）。（圖／三立提供）

周曉涵在三立《必勝大丈夫》中飾演女警，學了些基礎擒拿術，但最難的卻是追犯人，周曉涵兒時因跑步姿勢常被笑又跑得慢，從此蒙上陰影。曾經同學以為她腿長跑很快，把她排進大隊接力名單中，沒想到比過一次後就被除名，這次為戲奔跑，連導演都在一旁偷拍她跑步模樣，還拿給同劇林昀希看，讓她瞬間崩潰。

▲▼周曉涵、周孝安、林昀希、邱昊奇《必勝大丈夫》。（圖／三立提供）

▲周曉涵新戲飾演正義女警。（圖／三立提供）

周曉涵這次和周孝安配對，私下兩人愛打鬧，周孝安也很愛嚇人，讓周曉涵「心很累」，坦言現在只摸透他一半招數，有時還是會中招，周孝安則解釋，「就喜歡看到她被嚇到的樣子，至少那一秒是她真正的自己，而不是這種包裝出來的女王形象。」

相較於周孝安愛讓周曉涵受驚，邱昊奇和林昀希則因熱愛水上運動，時常討論，兩人還建議劇組將劇中約會場景安排在海邊，沒想到周孝安馬上舉手：「我也要跟她在海邊，我想看她代言的內衣！」邱昊奇則出鬼點子，要周曉涵在沙灘上跑步，讓周曉涵急喊不要。

▲▼周曉涵、周孝安、林昀希、邱昊奇《必勝大丈夫》。（圖／三立提供）

▲周曉涵（左二）從小就害怕跑步。（圖／三立提供）

至於現實生活中，會不會對「女警」有遐想？周孝安搖頭：「這樣我想闖小綠人的時候，她會說不行不行！感覺太多規則了。」一旁邱昊奇卻歪樓：「男生通常都是想像護士、空姐，女警好像還好，可能只有手銬的部分。」

▲▼周曉涵、周孝安、林昀希、邱昊奇《必勝大丈夫》。（圖／三立提供）

▲周曉涵示範擒拿。（圖／三立提供）

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必勝大丈夫, 周曉涵, 周孝安, 林昀希, 邱昊奇

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