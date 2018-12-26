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伊正眼下出現硬塊　不慎壓破竟挖出「整塊爛肉」

記者李欣容／台北報導

伊正忙拍戲搞壞身體，去年還因作息不正常免疫系統失調，右眼下方冒出硬塊，輕按後竟不慎壓爆血管，變蜂窩性感染，就醫後挖掉整塊爛肉，幾乎是一截小拇指的深度。

▲▼伊正拍八點檔操壞身體。（圖／翻攝自Facebook／伊正~me粉團~）

▲伊正拍八點檔操壞身體。（圖／翻攝自Facebook／伊正~me粉團~）

三立八點檔《金家好媳婦》昨（25日）舉辦殺青酒會，伊正抱2女兒開心出席，「從來沒有這麼想殺青過！」去年他拍《一家人》時，老婆剛生小女兒「靚靚」，他月子中心、攝影棚來回跑，「我那時候眼睛下面出現硬塊，以為只是太累，結果壓一壓突然破掉，變蜂窩性感染，請月子中心醫生幫忙處理一下。」

▲▼《金家好媳婦》殺青酒、伊正、韓瑜、高宇蓁、江宏恩、黃少祺。（圖／三立提供）

▲伊正帶女兒出席殺青酒會。（圖／三立提供）

伊正坦言：「當下馬上把爛掉的肉挖掉，有一截小拇指的深度，應該有1公分。」無奈當時還得繼續拍戲，只好貼人工皮再上妝做緊急處理，後來花了1個月時間才逐漸恢復，現在也沒留下嚴重疤痕。

▲伊正喪父被嗆報應。（圖／翻攝自臉書／伊正~me粉團~）

▲伊正趕戲3天沒睡。（圖／翻攝自臉書／伊正~me粉團~）

這回在《金家好媳婦》中，伊正飾演大反派，角色吃重曾高達3天3夜沒睡，根本不敢開車，只能坐劇組的車，也因為孩子逐漸長大，伊正想多花時間陪伴她們，「第一次這麼想殺青，第一次覺得八點檔很操！」大嘆好在拍完了，準備帶老婆小孩去環島旅行。

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