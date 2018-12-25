艾力克斯聖誕節「鬧笑話」女兒等1年禮物到手秒送人QQ

記者林彥君／台北報導

艾力克斯近期向朋友募集聖誕玩具，聖誕節當成禮物分享給粉絲，在準備過程中，還鬧了笑話，收到的玩具配送到住家管理室，正好女兒Makayla返家，禮物恰巧有她期待一整年的玩偶「大便獨角獸」，女兒高興的捧回房間，不料當晚就被告知玩具不屬於她，讓女兒很難過。

▲艾力克斯和李詠嫻。（圖／翻攝自Facebook／艾力克斯 Alex）

老婆李詠嫻和他從12月13日開始，一連12天在臉書直播向粉絲提出有獎問答，並抽出幸運粉絲，自掏腰包送出保養品、名牌衣飾等好禮，12天總計有29位幸運粉絲獲獎。至於為何選擇12天前開始分享禮物？艾力克斯透露，構想來自於西洋兒歌《聖誕節的12天》歌曲中的12天，每天都有不同的禮物，代表不同的聖誕精神。

他也分享童年時媽媽教導要珍惜的小故事，他小時候每年聖誕節都會收到禮物，但媽媽卻規定他不能一次打開所有禮物，只能每個月開一個，他當時十分不解，後來長大才體會媽媽的用心，「要是我一口氣全都打開禮物，我一定不會珍惜，但每個月拆一個，那我就會有期待，而好好愛惜收到的禮物！」

▲艾力克斯 。（圖／艾迪昇提供）

艾力克斯表示，去年和老婆到醫院當志工促使他們倆想分享、回饋的行動，因此決定在聖誕節和粉絲一起感受分享的喜悅。艾力克斯日前和經紀人一起整理禮物寄出，還在不少禮物中加碼包進額外小禮，希望粉絲在驚喜之餘，也能感染他們一家分享的喜悅。