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孟耿如和「國民男友」合體超興奮　獻出「第一次」　　

記者林彥君／台北報導

孟耿如和劉以豪將在台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》擔任表演嘉賓，兩人將獻上合作曲《幸福離島》的第一次舞台演出，孟耿如向粉絲喊話：「這是我第一次登上《紅白》，未來也不知道有沒有機會，希望粉絲們都可以到現場為我們尖叫、加油鼓勵，我們兩個也會很努力的準備表演，大家趕快來搶票喔！」

▲▼ 孟耿如。（圖／台視提供）

▲ 孟耿如。（圖／台視提供）

而工作日程繁忙的劉以豪為好友情義相挺，在一邊拍攝新戲及宣傳戲劇的空擋努力抽出時間排練，他非常期待跟孟耿如在《紅白》的合體初登場，更是害羞地表示：「這次是我第一次要登上大舞台唱歌，我一直以來都是很怕唱歌的人，我想有耿如的陪伴，應該會很好玩！希望大家喜歡這首歌，還有我們帶來的表演。」

回憶起往年除夕過年的情景，孟耿如表示，自己完全沒有遺傳到媽媽的好手藝，頂多也只能當媽媽的小幫手，她笑說：「如果自己真的動手做年夜菜，可能整桌菜大家都沒辦法吃了。」在2018年孟耿如挑戰自己，也滿意她這一整年的表現，覺得自己在戲劇或是心境上都達到成熟，2019年則訂立新目標要嘗試舞台劇的演出，她興奮地表示：「這陣子都在加緊的排練中，會盡力去做到最好，希望能有很好的成果。」

▲▼劉以豪。（圖／台視提供）

▲劉以豪。（圖／台視提供）

回想起2018年劉以豪心懷感激，覺得這一年對自己而言是很不一樣的一年，能在戲劇上嘗試了各種不同的角色，讓他覺得相當過癮，他也期許未來可以看見更多不一樣的自己。而2019年的新希望則是留給了家人：「希望有時間帶家人去看NBA，因為爸爸很愛看NBA也是死忠球迷，希望2019年可以完成這個任務。」《2019超級巨星紅白藝能大賞》將於2019年1月5日在台北小巨蛋登場，並於農曆除夕晚間7點30分播出。

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