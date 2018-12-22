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連YG社長都酸「長很醜」　2NE1 Minzy想過自殺：能理解鐘鉉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團2NE1紅遍半邊天，卻在2016年解散，老么Minzy離開YG，決定發展個人事業。事隔2年，她日前接受《billboard》專訪，太早出道的她，年僅15歲就得面對排山倒海而來的負面輿論，因外表被批評，甚至連社長都直言「她們真的很醜」，讓她曾一度動念自殺，採訪尾聲，她表示：「能理解為什麼鐘鉉想逃跑。」

▲▼連社長都酸「真的長很醜」　2NE1 Minzy想過自殺：能理解鐘鉉（圖／翻攝自2NE1 IG、billboard）

▲Minzy年紀輕輕出道，導致沒有正常童年。（圖／翻攝自2NE1 IG）

Minzy年輕時期幾乎奉獻給YG，年僅15歲出道，導致她碰到社交障礙，「我不知道如何交朋友，因為我年紀太小，在這樣被約束的環境生活，根本沒學過如何社交，我沒有正常的童年，我不曾走出去與其他小孩玩，只是一直訓練、而那些人都比我還大。」

儘管2NE1歌曲大受歡迎，人們還是不斷批評她們的外表，甚至連社長梁賢碩都直言「真的很醜」，Minzy知道自己不是最美的人，「人們、網友都在批評外表，你知道，我們不是最美的團體，我們是長得醜的團體。」年紀輕輕的她，不知道如何面對這些評論。

2NE1在美國紐約接受「MTV IGGY 2011音樂獎」的頒獎，圖由左至右DARA、BOM、隊長CL、MINZY。(圖／華納)

▲2NE1成功了，Minzy卻感到低潮。（圖／翻攝自IG）

2NE1成功了，她卻反而備感壓力，不知如何面對名氣、外界的注目，「憂鬱、自殺念頭充斥著我的青年時期。」2NE1最紅的時候《Can't Nobody》、《I Am the Best》、《Ugly》，正是她的低潮時期，下了舞台、回到飯店後，她被空虛感籠罩，開始思考「是不是當一般人會更好」。

朴春回歸2NE1，Minzy卻退團，MAMA成為2NE1最後合體。（圖／取自2NE1臉書、Minzy Instagram）

▲朴春、Minzy都離開了YG。（圖／取自2NE1臉書、Minzy Instagram）

帶她走出低潮的人正是Teddy，因為她年紀小，男方總是會鼓勵她，在她最憂鬱的時候，是男方不斷提醒她往前進。2016年離開2NE1，她也首度出聲：「不是只是離開或者解散，而是我找到我自己、我的未來以及我想要的。」

鐘鉉的離開讓她深受打擊，卻也因此鼓起勇氣決定說出心聲。「想起以前的我，能理解為什麼他（鐘鉉）想逃跑。」Minzy希望透過自己的訪問，可以讓Kpop的未來有點改變，「我想讓那些年輕以及新人偶像知道，在偶像的世界裡，成功沒有作為一個人來得重要。」Minzy公開自己的心聲，令歌迷心疼不已，也有人指責梁賢碩不該帶給她傷害。

▲Minzy日前接受專訪坦言想過自殺。（圖／翻攝自2NE1 IG、billboard）

▲Minzy日前接受專訪坦言想過自殺。（圖／翻攝自billboard）

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