康茵茵尬戲遭疑「靠潛規則」　她擦乾淚擠笑「精神彌留」

記者林彥君／專訪

32歲的康茵茵從《大學生了沒》出道至今9年，她雖常上綜藝通告卻沒有代表作，「街訪鄰居都會問我在拍什麼戲，但我只是通告藝人，無法明確講出有什麼代表作。」於是她接觸戲劇，但曾因表現不如劇組預期，被質疑「這哪裡撿來的演員？不會演戲，從哪裡撿來？是不是有潛規則？」

▲康茵茵日前接受《ETtoday》專訪。（圖／記者季相儒攝）

她回憶曾接演一部偶像劇，因當時還是戲劇新人，拍戲時容易被劇組罵，即使是同場戲演員時間卡到無法排戲，她也會被掃到「颱風尾」挨罵，康茵茵說：「找一個很奇怪的名堂把我叫進去說『你不行誰都不行，不要拍，你最紅！你最紅！』心想我做錯了什麼？」

同戲的男演員看到被罵到情緒低落，還溫暖的輕拍她的背安慰，讓她忍不住淚崩，但這一幕她又被劇組罵，「你哭啊，大家等你！」因當時是拍喜劇，她只好趕緊收起眼淚，用面紙擦去淚水，強忍笑容繼續拍。她形容那段時間壓力大到晚上睡不著覺，「早上起來就進入彌留狀態」，每天都在倒數殺青日，直到殺青那刻她還大哭，在心裡吶喊：「太好了，終於結束了。」

▲康茵茵日前接受《ETtoday》專訪。（圖／記者季相儒攝）

她坦言那段拍戲經驗成為至今的陰影，對事情容易有鴕鳥心態，「我拿到劇本會怕被罵，接到一個角色時，會想說還是不要演好了，拿到劇本講出一句話，都是非常壓抑跟害怕。」過去的陰影加上她的上升星座是處女座，對自己吹毛求疵，她自認要投入戲裡2、3個月後才能放鬆演，「要是我沒有第一個鏡頭就OK，我會覺得我演很爛，某程度上的強迫症。」

▲康茵茵。（圖／記者季相儒攝）

她的爸爸原本希望她大學畢業後出國念書，最後康茵茵選擇出道，爸爸曾告訴她說：「妳是一個公眾人物，沒有照著我說的未來去走，妳去做妳想做的事，但妳要讓大家知道，身在這片土地，要怎麼感謝跟回饋。」她旅遊台灣紀錄美景，用照片讓人知道原來土地這麼美，分享拍照的構圖方式，「這是我回饋的方式。」

不只演戲，康茵茵近期將發行個人單曲，作為自己的里程碑，她發片後的願望就是能登上台灣年度大型活動，「如果我能唱一場跨年或耶誕晚會，我就滿足了！只要在能站在台上唱，能被放在海報上，即使在海報上我的照片很小也沒關係。」

▲康茵茵。（圖／記者季相儒攝）