好友麻吉弟弟「2男搶3女」　陳零九：留一個給我就好！

記者盧薇淩／台北報導

陳零九、麻吉弟弟合作新歌《特製溫柔》，兩人在西門町街上大秀肢體，上演二男爭奪三女的戲碼，路過的機車和行人都忍不住多看兩眼，而陳零九也說：「很感謝他出手合作，連MV也都一起參與，沒有讓我在西門町一個人追著女孩，所以導演很大方地把二個女孩給了麻吉弟弟帶走，留一個給我就好。」

▲陳零九和麻吉弟弟合作。（圖／滾石唱片）

MV是陳零九第一次在MV中挑戰滑板拍攝，雖然是電動滑板，但滑起來還是需要技巧，如何在鏡頭前滑得帥氣、好看，不是件容易的事情。由於有些鏡位需要一鏡到底，拍攝的過程工作人員一路狂奔躲鏡頭，像在玩老鷹抓小雞，陳零九笑說：「工作人員好辛苦。」其中還有一幕到夾娃娃機店，眼看陳零九架勢不錯，當他看準魯夫公仔快要成功時，公仔竟垂直落下，身旁的工作人員紛紛發出惋惜的哀嚎聲，他接著挑戰第二次依然失敗，讓他忍不住說了粗話後轉身放棄。

▲陳零九挑戰滑板拍攝。（圖／滾石唱片）

陳零九和麻吉弟弟在西門町街上大秀肢體，上演二男爭奪三女的戲碼，路過的機車和行人都忍不住多看兩眼，工作人員也耐心的引導動線，讓MV拍攝的擾民程度降到最低。兩人在去年的國際音樂創作營認識後，陳零九說，麻吉弟弟的曲很新潮，有時是自己把曲拉回來一點，此時麻吉弟弟會說：「這樣比較帥啦！」這首歌就在彼此拉扯中完成。

新專輯《忄青 哥欠》邀到熊仔、聖結石Saint、鄭茵聲及魚乾合作，他也將在明年3月起以每個月發表2首新作品，2019年計畫推出20首全新創作單曲。

▲▼陳零九推出新專輯。（圖／滾石唱片）