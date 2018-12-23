48歲炸腹肌原因！莫文蔚9個月戒糖冰酒　魔鬼飲食清單驚人

記者盧薇淩／台北報導

國際天后莫文蔚22日在台北小巨蛋舉行「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」，她在演唱會上火辣登場，不吝嗇曬出馬甲線及腹肌，48歲會後舉行慶功訪問，她直呼：「我可以放縱自己了！」原來她為了保持身材，長達9個月戒甜、冰，包含自己最愛的紅酒、咖啡都犧牲，她早已不吃蔥薑蒜等辛香調味，當然絕口不吃辣及油炸物，連麻油、香油一點都不使用，意志力驚人。

▲莫文蔚在小巨蛋舉行演唱會。（圖／記者張一中攝）



莫文蔚在演唱會上大曬身材，她說：「演唱會很耗能量，有些衣服很重還有亮片，我有練舉重，肌肉才可以撐住衣服。」她長達9個月戒吃甜、冰，包含酒類、咖啡、零食都不吃，不過她必吃白米飯，還是有澱粉攝取，加上每週一天回香港找教練重訓，才能維持住好身材，因此作為台北演唱會結束後，她能暫時休息，「我終於可以吃了！」但她在舞台上脫衣，上半身只穿運動內衣秀出性感身材，她表示老公事前並不知道，「我都是先斬後奏的啊，但他應該很羨慕吧，我練的腹肌比他好」。

▲莫文蔚演唱會超時，挨罰5萬元。（圖／記者張一中攝）

演唱會上，由於粉絲太熱情、頻喊安可，晚間11點時仍不願離去，導致超時約7分鐘挨罰5萬元，最至於讓老公上台送客，她笑說：「燈也開了，但大家不願意走怎麼辦，只好抓著老公出去，老公也開始學中文，說了一些大家就很開心，今天用上同一個絕招。」對於被罰錢一事，她霸氣說：「錢我有，我給！」

聊及老公怎麼學中文，她自豪說：「因為他的私人老師，我啊，很厲害，但他很用心學中文，因為他覺得這樣可以更了解我，所以我覺得特別窩心」，對於老公在台上誇她是好太太，她笑回：「當然啊，他不會說謊的。」

▲▼莫文蔚為了演唱會已9個月沒大吃。（圖／記者張一中攝）