Sunnee陷網路霸凌低頭哽咽！　歐弟「我也遭遇過」勾起3年前事件

記者陳芊秀／綜合報導

「火箭少女101」成員Sunnee（楊芸晴）出道後人氣狂飆，最近則陷入網路批評的聲浪中。她近日參加美食節目《野生廚房》，被問起紅了有沒有壓力，說完「就是……」便哽咽停頓數秒，同為演出嘉賓的歐弟（歐漢聲）則暖心回應「這個我也遭遇過……。」

▲Sunnee受網路霸凌低頭沮喪，歐弟暖心安慰。（圖／翻攝自微博／野生廚房）

歐弟見Sunnee沉重答道「……有可能一些公眾號啊，發一些東西」，以過來人身分安慰說：「這個我太清楚了，不要太在意這些評論，因為我也遭遇過這些水軍、黑呀，越去在意看的時候，就會造成自己的煩惱。」

▲Sunnee坦言最近受到網路霸凌影響。（圖／翻攝自微博／野生廚房）

轉戰大陸娛樂圈多年的歐弟，在微博擁有2200萬粉絲關注，也飽受網友批評，2015年曾上傳橄欖球、羚羊、隨風搖擺的小草3個圖示，並表示這些圖要獻給那些在社群網站上抹黑偶像的人，被網友解讀成「橄羚羊草枝擺」，隨後宣布孩子出生後，將關閉微博，同時刪去所有貼文。他直到2016年2月，才重新曬出照片「休息完了一起衝嗎？ ​​​​」讓大批粉絲相當興奮。

▲歐弟分享自身經歷，「我也遭遇過。」（圖／翻攝自微博／野生廚房）

Sunnee坦言參加節目以後，心情平復許多，因為無法用手機接觸網路，「我也不會去想它了。」歐弟也鼓勵說：「享受它，但不要迷戀它。」

▲Sunnee表示參加節目出外景，心情平復不少。（圖／翻攝自微博／野生廚房）





▲歐弟曾飽受網路黑評，決定關閉微博刪光貼文。（圖／翻攝自微博／歐弟）



▲歐弟直到2016年2月，才宣布回歸。（圖／翻攝自微博／歐弟）

