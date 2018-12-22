ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

導演臉書滑到他「千句台詞過目不忘」　40min舌戰驚人

記者洪文／綜合報導

選角方式千奇百種！坎城金棕櫚獎名導努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）挑中他的男主角，靠的竟然是「臉書」，原來他有次在滑臉書時，突然看到道格德米科（Dogu Demirkol）的脫口秀短片，幽默橋段把他逗樂得合不攏嘴，對他驚人的即席反應讚不絕口，決定邀他參與新片《野梨樹》（The Wild Pear Tree）的演出。

 ▲▼《野梨樹》劇照 。（圖／海鵬提供）

▲《野梨樹》劇照 。（圖／海鵬提供，以下同）

錫蘭對能邀到德米科飾演該片男主角「錫南」感到自豪，直呼是他「最滿意的選角」，果然德米科確有過人之處，他在面對《野梨樹》巨量對白時，不僅毫無懼色，甚至還能過目不忘、一字不漏地完美演出，多場台詞繁複的戲都能一次過關，讓錫蘭開心地直說「挖到寶了！」在電影188分鐘裡，德米科與祖父、父親、母親、前女友及前輩作家都有精采對談，其中尤其以他舌戰教長40分鐘最為驚人。

道格德米科原是土耳其家喻戶曉的脫口秀演員。今年33歲的他記憶力超強，從小就很會背書、成績相當優異，卻在大學電機系畢業後，人生急轉彎投身演出，並憑著天生好口才及機靈反應，成為優秀的喜劇演員，不過被金棕櫚獎名導錫蘭相中、擔綱演出全世界矚目的新片《野梨樹》，更一整個震驚土耳其影壇。

▲▼《野梨樹》劇照 。（圖／海鵬提供）

其實錫蘭是因滑臉書時看見他的脫口秀，初當社會新鮮人的他，在跟觀眾靠夭自己找工作遭遇到的各式奇聞，被他逗笑到肚子痛，認為他與《野梨樹》男主角處境不謀而合。首次演電影就跟金棕櫚獎名導合作，德米科坦言壓力非常大，還不忘誇自己很走運「幸好導演愛滑臉書」。

德米科在電影《野梨樹》中，飾演剛大學畢業的年輕作家錫南，他為籌備新書出版而返鄉籌錢，迎接他的卻是父親債台高築的殘酷事實。一心圓夢的他，只好憑著三寸不爛之舌，四處找人贊助，並從中領悟了人生、親情、愛情、文創、信仰與教育的變與不變，以及世代間無可迴避的價值觀衝突。

▲▼《野梨樹》劇照 。（圖／海鵬提供）

《野梨樹》藉野梨果實外貌的千奇百種，來譬喻人性的異同與生命的多貌。除了劇情議題豐沛動人，錫蘭更以寬闊胸襟、接納年輕人魯莽卻充滿生命力的挑釁與質疑，其中所展現的大度更超越《冬日甦醒》，被國際媒體稱許為「錫蘭最甜美、最充滿人性的電影」，《衛報》譽為「今年最完美電影」，國際電影網IMDb搏得8.5分超高好評（滿分10分）。

眾所周知，錫蘭電影中常有人生的深度辯論，這在188分鐘的《野梨樹》中更加發揚光大，單是男主角德米科一人就扛起一半以上的對白，台詞計達1000多句，而他也果然完美駕馭了這些繁複的對白，以他過目不忘的能力、一字不漏地完美演出。尤其一場他舌戰教長40分鐘的戲，犀利探究了宗教的本質，該戲拍攝時一次過關，連導演錫蘭都瞬間變成德米科的粉絲，直呼看得超過癮。

《野梨樹》將於12月28日跨年在台上映。

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

推薦閱讀

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

楊冪、劉愷威結婚5年「婚變爆15次」　飛香港見小糯米…夫妻0互動被抓包

地表最強交換禮物！　周杰倫爽收昆凌「999.89萬藍寶堅尼SUV」

楊冪連續5年發文幫夫慶生　前2年「糯米爸爸」藏離婚玄機

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

楊冪「官宣離婚」早有預兆！　劉愷威「神秘舉動」網驚：太陰了！

妹妹手冷「一人牽一隻放口袋」！　雙胞胎哥「寵妹日常」爆紅

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

楊冪、劉愷威結婚5年「婚變爆15次」　飛香港見小糯米…夫妻0互動被抓包

地表最強交換禮物！　周杰倫爽收昆凌「999.89萬藍寶堅尼SUV」

楊冪連續5年發文幫夫慶生　前2年「糯米爸爸」藏離婚玄機

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

楊冪「官宣離婚」早有預兆！　劉愷威「神秘舉動」網驚：太陰了！

妹妹手冷「一人牽一隻放口袋」！　雙胞胎哥「寵妹日常」爆紅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

錫蘭, 野梨樹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 威廉爸抱獎淚崩：多虧小孩才拿獎　《超人》爸爸眼眶含淚！
  2. 80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲
  3. 林志穎妻「一次扛起雙胞胎兒」　媽媽力爆發…她驚嘆：太強了
  4. Sunnee陷網路霸凌低頭哽咽！　歐弟「我也遭遇過」勾起3年前事件
  5. 楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光
  6. SM「官方商店」竟賣防彈、Wanna One專輯　粉絲氣炸：根本叛徒！
  7. 劉愷威「苦情歌單」暗藏心聲！　8首歌列出…網驚見《背叛》
  8. 女兒出生6天沒抱過！　王祖藍揭當爸心聲：擔心她像我
  9. 導演臉書滑到他「千句台詞過目不忘」　40min舌戰驚人
  10. 運動bra太辣..林俊傑一上台披上！莫文蔚：別的男嘉賓都要我脫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366