導演臉書滑到他「千句台詞過目不忘」　40min舌戰驚人

記者洪文／綜合報導

選角方式千奇百種！坎城金棕櫚獎名導努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）挑中他的男主角，靠的竟然是「臉書」，原來他有次在滑臉書時，突然看到道格德米科（Dogu Demirkol）的脫口秀短片，幽默橋段把他逗樂得合不攏嘴，對他驚人的即席反應讚不絕口，決定邀他參與新片《野梨樹》（The Wild Pear Tree）的演出。

▲《野梨樹》劇照 。（圖／海鵬提供，以下同）



錫蘭對能邀到德米科飾演該片男主角「錫南」感到自豪，直呼是他「最滿意的選角」，果然德米科確有過人之處，他在面對《野梨樹》巨量對白時，不僅毫無懼色，甚至還能過目不忘、一字不漏地完美演出，多場台詞繁複的戲都能一次過關，讓錫蘭開心地直說「挖到寶了！」在電影188分鐘裡，德米科與祖父、父親、母親、前女友及前輩作家都有精采對談，其中尤其以他舌戰教長40分鐘最為驚人。

道格德米科原是土耳其家喻戶曉的脫口秀演員。今年33歲的他記憶力超強，從小就很會背書、成績相當優異，卻在大學電機系畢業後，人生急轉彎投身演出，並憑著天生好口才及機靈反應，成為優秀的喜劇演員，不過被金棕櫚獎名導錫蘭相中、擔綱演出全世界矚目的新片《野梨樹》，更一整個震驚土耳其影壇。

其實錫蘭是因滑臉書時看見他的脫口秀，初當社會新鮮人的他，在跟觀眾靠夭自己找工作遭遇到的各式奇聞，被他逗笑到肚子痛，認為他與《野梨樹》男主角處境不謀而合。首次演電影就跟金棕櫚獎名導合作，德米科坦言壓力非常大，還不忘誇自己很走運「幸好導演愛滑臉書」。

德米科在電影《野梨樹》中，飾演剛大學畢業的年輕作家錫南，他為籌備新書出版而返鄉籌錢，迎接他的卻是父親債台高築的殘酷事實。一心圓夢的他，只好憑著三寸不爛之舌，四處找人贊助，並從中領悟了人生、親情、愛情、文創、信仰與教育的變與不變，以及世代間無可迴避的價值觀衝突。

《野梨樹》藉野梨果實外貌的千奇百種，來譬喻人性的異同與生命的多貌。除了劇情議題豐沛動人，錫蘭更以寬闊胸襟、接納年輕人魯莽卻充滿生命力的挑釁與質疑，其中所展現的大度更超越《冬日甦醒》，被國際媒體稱許為「錫蘭最甜美、最充滿人性的電影」，《衛報》譽為「今年最完美電影」，國際電影網IMDb搏得8.5分超高好評（滿分10分）。

眾所周知，錫蘭電影中常有人生的深度辯論，這在188分鐘的《野梨樹》中更加發揚光大，單是男主角德米科一人就扛起一半以上的對白，台詞計達1000多句，而他也果然完美駕馭了這些繁複的對白，以他過目不忘的能力、一字不漏地完美演出。尤其一場他舌戰教長40分鐘的戲，犀利探究了宗教的本質，該戲拍攝時一次過關，連導演錫蘭都瞬間變成德米科的粉絲，直呼看得超過癮。

《野梨樹》將於12月28日跨年在台上映。