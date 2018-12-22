孟耿如公開「聖誕節夜間行程」　把第一次留給黃子佼！

記者關韶文／台北報導

華碩「VivoBook我的主場秀」快閃活動22日在華山登場，代言人孟耿如化身一日店長現身，穿起亮麗紅色裝扮，大跳雙V舞，被問到男友黃子佼有沒有看過，孟耿如笑說，「畢竟這不是給可以給男友看的舞蹈！」

「VivoBook我的主場秀」活動在華山舉辦，而男友黃子佼曾說過希望在華山草原舉辦婚禮，孟耿如笑說，「這個真的太開放了！好像是經過就可以參加！我是覺得場面會比較難控制，可能可以再思考看看。」

▲▼孟耿如擔任ASUS一日店長。（圖／記者黃克翔攝）

孟耿如身為筆電代言人，力推多彩、輕薄感覺，被問到是否熱愛輕薄感，孟耿如笑說，「女生確實不喜歡太重的東西，這個功能是我喜歡的，有一種好像沒帶出門的感覺。」

▲▼孟耿如現身華山文創園區。（圖／記者黃克翔攝）

聖誕假期將至，孟耿如表示自己並沒有期待特別的聖誕禮物，但希望和男友黃子佼好好約會，「我跟他提過看夜景的要求，想去做一些安靜的事情，提完之後，我才發現我以前沒有跟男友到山上看過夜景，他居然成為第一個人。」一說完，孟耿如卻又擔心陽明山太多人，希望可以度過一個安靜的聖誕節。

台北華山「ASUS VivoBook我的主場秀」 12/22-1/1

週一至週五 13:00~20:00 / 週六、日、12月31日、1月1日連假日 12:00~21:00