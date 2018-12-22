史上最狂孕婦！　陳意涵挺8月大肚爬山…站陡坡回眸甜笑

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳意涵搭檔劉以豪演出電影《比悲傷更悲傷的故事》，票房破億成為2018年度最強國片之一。她和《16個夏天》的導演許富翔結婚後，已經懷孕33週，再過不久就要卸貨了，22日曬出照片，透露爬了4小時的山，令網友驚呼「史上最狂孕婦！」

▲陳意涵挺8月肚爬山4小時，被讚史上最強孕婦。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

挺著8個多月的大肚，陳意涵照樣爬山，身穿無袖長版背心搭休閒褲，並在陡坡上露出笑容、比YA手勢拍照。她在樹叢中享受森林浴，寫下懷孕心情，「今天是冬至，29度，爬了4個小時的山，於是取消了2堂瑜伽課，要不是低頭看不到鞋，我真的常常忘記自己是個孕婦，33週，持續和平相處中，太熱了，我要吃湯圓冰，或冷凍水餃本人。」

▲陳意涵站在陡坡回眸露甜笑拍照。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲陳意涵攻頂享受森林浴。（圖／翻攝自微博／陳意涵）



陳意涵被網友驚嘆是「史上最狂孕婦」、「覺得寶寶在肚子肯定想我的媽媽真好動！」她大笑回應：「哈哈，他沒待過別人的肚子，所以無法比較，應該以為本來就是這麼回事的生活在肚子裡。」不少粉絲提醒「小心啊」、「太瘋狂了」、「請你時刻記住自己是個孕婦，答應我好嗎？」她也保證「我時時刻刻謹惕自己。」

待產中的陳意涵時常分享懷孕日記，日前才更新「肚子變大，彎腰變得有點困難」，想找出自動綁鞋帶的鞋，打算穿到臨盆，結果充電器卻忘記放哪了，被笑讚「懷孕了還是陳大發。」她平時熱愛慢跑運動，懷孕期間常分享生活趣事，如今進入卸貨倒數，網友也紛紛獻上祝福。

▲陳意涵分享懷孕生活趣事，開心期待第一個寶寶來臨。（圖／翻攝自微博／陳意涵）