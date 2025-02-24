蔡凡熙演《通靈少女》爆紅秒入伍！　被問王大陸逃兵…正面回應了

記者黃庠棻／台北報導

男星蔡凡熙今（24）日帶著領養的愛犬Amo出席公益活動，談到Amo他大方分享，在狗狗3個月大時就領養，當時正是他心情、事業不順遂時，還正值影視寒冬，沒什麼工作機會，所以想要有件事來紀念，因此才領養了Amo。

▲蔡凡熙參與公益活動。（圖／讀者提供）

而蔡凡熙有了Amo的陪伴，常帶牠出門散步，也因此認識很多狗友，坦言「同社區很多人養狗，都是在不同領域的已經有歷練的人，我們都會聊天，聽他們聊自己的人生觀與經驗，就覺得自己好像也沒什麼好煩的」。好友柯震東養10年的愛犬日前離世，蔡凡熙說「他難過，哭到不行，看到他照片眼睛哭到腫歪歪，幸好他也很快就走出來。」

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▲蔡凡熙參與公益活動。（圖／讀者提供）

不僅如此，27歲的蔡凡熙被問到王大陸逃兵話題，低調表示有看到新聞，但跟對方沒有交集，只是點頭之交。他早在21歲、剛做完《通靈少女》宣傳就去當兵，自嘲是天選之人抽到海軍，到高雄服了4個月兵役，直呼「因為那時沒讀大學，想說才4個月，去當一當輕鬆很多，否則如果還沒當兵要出國旅遊，還要申請證明。」

▲蔡凡熙參與公益活動。（圖／讀者提供）

在當紅時入伍當兵，蔡凡熙坦言有被同袍認出，還會被問「你不是電視上那個學長嗎」，也因為藝人身分，讓他聊天過程中跟其他人快熟。他自曝當兵時常被罵，因為常帶頭作亂、號召大家玩遊戲，不過親切個性讓他至今還跟當兵時的班長有聯絡。