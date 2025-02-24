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王仁甫、季芹經營民宿爆吵鬧離婚 ！　一度陷財務危機「賣車救急」

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（25日）播出「走過20年婚姻實在不容易，瓷婚夫妻其實也經歷過這些“風風雨雨”」，王仁甫透露夫妻倆曾為了經營民宿吵到要離婚：「我們以為只要有頭期款，後面用貸款來支付就好，要進行時才發現貸款是要等房子蓋好後，銀行才會撥給你，所以財務瞬間出現漏洞。」他當下只能靠賣車救急：「那時候幾乎每天都有廠商來請款，我有一陣子收集很多車，今天賣這台，下禮拜賣這台，最後車位、存款都是空的，壓力很大。」

▲▼王仁甫、季芹。（圖／中天綜合台提供）

 ▲王仁甫、季芹經營名宿差點吵點離婚。（圖／中天綜合台提供）

突如其來的財務危機，也讓季芹質疑這段感情是否能長久：「我對財務非常謹慎，他讓我覺得非常可怕，一直思考他有辦法給我安穩的生活嗎？而且民宿蓋好後，我們也是吵，因為我們邏輯相反，他做口碑不管成本，那我會覺得我們前面已經有那麼大的開銷，招待客人當然要看成本。」

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▲▼王仁甫季芹兒子。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲王仁甫、季芹是演藝圈的模範夫妻。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

另外，季芹分享當初對王仁甫動心的原因：「主持《少年兵團》半年，我們從來沒聊過天，但天冷玩遊戲時，有人默默買好關東煮等我，夏天下水玩遊戲時，有人拿著毛巾在岸邊等，我突然覺得這個人怎麼這麼會照顧人。」但王仁甫聽完卻說她超難追：「妳講得很輕鬆，我約她吃飯，她跟我說『我沒有想要跟你吃飯，跟我出去吃飯的人要領號碼牌』，所以我隔天早上就去銀行領1號的號碼牌。」但最讓季芹感動的是王仁甫的浪漫，從結婚至今都不曾改變：「今年結婚紀念日，他把家裡佈置得非常浪漫，還做料理給我吃，而且我很愛吃，我隨時點餐，他隨時做得出來。」

 

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王仁甫, 季芹, 名宿

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