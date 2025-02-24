記者吳睿慈／台北報導

本土獨立樂團落日飛車與南韓樂團HYUKOH聯手合作的《AAA》演唱會高雄站於22、23日連續2天在高雄流行音樂中心開唱，兩團首度在高雄合體，落日飛車主唱國國笑說：「這是我們第一次在高流，高雄天氣好、食物好吃，人看起來又善良，很高興來到這裡！」更帶來特別限定華語金曲〈我是一隻魚〉，令歌迷又驚又喜。

▲演唱會《AAA》由落日飛車與HYUKOH兩個樂團合作開唱。（圖／華納音樂提供）



落日飛車、HYUKOH的《AAA》誕生，原是兩團在疫情後希望能一起合作做點作品，卻意外促成超過1年的巡演計畫並持續進行中。他們首次登上高流，逾萬張門票在3分鐘內迅速完售，令幾位成員感動不已，而團隊迎來HYUKOH鼓手仁雨的回歸，先前因手術無法參與巡演的他，本次帶著滿滿的精力回到舞台；不僅如此，高雄站演出也是HYUKOH主唱吳赫結婚後，首次在台的專場演出。

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▲HYUKOH吳赫婚後現身高雄，羞澀地先講了台語，再冒出台灣腔與粉絲打招呼。（圖／華納音樂提供）



《AAA》仍誠意滿滿帶來近3小時節目，第一次站上高流舞台，落日飛車主唱國國在舞台上玩笑說道：「以往都是大港才會來到高雄，我們原本以為兩個樂團的濁水溪以南後的票房應該只能剛好賣出一場，由此可知大家的品味都得到了提升。」

HYUKOH主唱吳赫也在演出時用台語悄悄地說了聲「高雄」，引起全場歌迷尖叫聲此起彼落；更有趣的是，他隨後切換「台灣腔」中文向大家問好：「大家好，真的感謝來看我們的演出，然後⋯謝謝⋯再見⋯。」簡短的發言讓大家開玩笑稱吳赫是「省話一哥」。

而演唱會上除了準備兩團經典歌單，他們更改編各自的歌曲為高雄歌迷獻上驚喜，分別是改編HYUKOH的〈GONDRY〉以及驚喜帶來華語流行金曲〈我是一隻魚〉，全場跟著大聲合唱。演唱會前半場還顯得冷靜的觀眾，在安可橋段也變得激動，讓落日飛車主唱國國開玩笑說：「突然變得很High欸，看來大家是因為明天快要回去上班了，所以把心中的恨發洩出來。」

▲落日飛車主唱國國預告《AAA》將前進日本。（圖／華納音樂提供）

為了演唱會這幾天幾乎定居高雄的他們，也分享這幾天除了為演出忙碌，空檔也吃了高雄好吃的食物，落日飛車主唱國國笑說：「我們去吃了牛老大，在飯店旁邊的咖啡店也是AAA團員每天都會去的地方，已經喝到跟店長變熟了。」也一致表示高雄的好天氣讓他們儘管有著演出前的壓力，但心情相比仍放鬆不少。

《AAA》演唱會將持續在2025巡迴演出，此次高雄是他們短期內在台灣的最後一次表演。落日飛車主唱國國開玩笑說：「一不小心計畫就越來越長，有時發現還是太愛音樂了，真是傷腦筋。」下週起他們將在新加坡開唱，緊接著前往澳門，7月也將前進日本Fuji Rock，其他場次也將逐一公布。