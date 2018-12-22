《聲林》高人氣6選手回歸踢館！　網狂推這位：當初淘汰最可惜

記者李湘文／綜合報導

《聲林之王》本周播出第10集，延續上集分組對抗賽制，選手分成3組「野泰美」、「叢林鐵支」、「瘋狂咬人狗」，總得分最低的一組面臨被踢館的命運。而這回參賽的6位踢館選手，正是先前被淘汰的人氣參賽者，包括張家瑋、嘪瑋鵬、方筠婷等人，讓被PK的選手很緊張。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲《聲林》人氣選手回來踢館。（圖／ETtoday）

張家瑋、張聖子、莫依、嘪瑋鵬、方筠婷、陳妤安6人回來踢館，採用抽籤方式，決定跟「野泰美」哪位成員PK。其中，嘪瑋鵬特別喊「不想抽到吳東翰」，因為2人在第1集就是對手，當時他雖然戰勝，卻又在下一輪被淘汰，反而是對方被林宥嘉救回，命運翻盤。

誰料，這回嘪瑋鵬一把籤抽出，好巧不巧，竟然又是跟吳東翰同組PK，且因為支氣管發炎，沒能完美發揮，可惜地敗給了對方。對此，許多網友都特別惋惜「當初他淘汰最可惜」、「真的覺得向日葵應該繼續走下去」、「向日葵真的值得在裡面」、「其實有水準再加入，可惜」、「運氣很不好」。

▲網友推嘪瑋鵬，也替他可惜。（圖／翻攝自PTT）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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