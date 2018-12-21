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《聲林》7人氣學員玩「殺手」　她「鼻孔撐大」秒破功

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》人氣選手許淨淳、張孟權、吳東翰、贊薇、張若凡、馮玟璇和許莉潔今（21日）上直播節目《明星鍵盤手》，只要在直播下方留言「最喜歡哪一位選手」，就有機會獲得導師蕭敬騰和林宥嘉和7位選手們的簽名海報。即日起到1月25日「聲林人氣王由你決定」冠軍可獲得發單曲機會。

▲《聲林之王》選手上《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

▲《聲林之王》選手上《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

許淨淳演唱《爸爸叫我不要闖黃燈》，她透露在比賽的一路上都感到煎熬，但不管自己過關還是失敗，粉絲都會幫她打氣加油，有次比賽中雖沒有被飛行導師閻奕格選到，但她賽後還有機會和閻奕格合唱，許淨淳笑說：「比完賽老師問我可不可以合作，本來以為是場面話，沒被選到還比較幸運！」

張孟權在《我還年輕我還年輕》，被主持人關韶文虧：「違心之論，年紀是不是也有了？」他也擔任「假弟弟」吳東翰演唱《聽不到》時的伴奏，吳東翰自認和張孟權不只一點像，連生日都一樣，兩個人都喜歡模仿，張孟權現場模仿周杰倫，吳東翰也模仿蕭敬騰說：「我很喜歡贊薇，我的感覺她是個唱將，她唱《醜八怪》我很期待。」

▲《聲林之王》選手上《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

▲《聲林之王》選手張孟權（左起）吳東翰。（圖／ETtoday）

張若凡喜歡說故事型的歌曲，她現場演唱《對愛渴望》，她曾參加比賽，被認為是老鼠屎想退賽，她笑說：「我被認為是老鼠屎，張若凡上來就沒救了，是啦！」她在《聲林》的表現被敬騰誇獎過，她表示當下聽到誇獎很感動，也希望能有機會和蕭敬騰同台。

馮玟璇眼神不斷對鏡頭放電，演唱《禁愛令》，她曾參加《超級偶像》第8季，當時她比到第7名，她認為女生唱饒舌會比較辛苦，氣勢比較弱，但她看到饒舌女歌手葛仲珊、萬妮達Vava在音樂上表現突出，也讓她更有自信堅持饒舌音樂。許莉潔以經典名言「夢想是不分高矮胖瘦，大家都有權利追逐夢想」圈粉，她透露粉絲還會私訊跟她加油。

▲《聲林之王》選手上《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

▲馮玟璇。（圖／ETtoday）

7位選手在節目上玩「獵人殺生存之戰」，第一回合吳東翰是「殺手」，他一下就被大家猜出是殺手淘汰，被虧「超弱」。第二回合，許莉潔抽中殺手鬼牌，許莉潔先是殺許淨淳再來殺馮玟璇，馮玟璇卻懷疑是贊薇，馮玟璇說：「一定是她，她的耳環叮叮作響，還有豬叫聲。」但贊薇卻認為是張若凡。

▲《聲林之王》選手上《明星鍵盤手》。（圖／ETtoday）

▲許莉潔、贊薇和張若凡。（圖／ETtoday）

最後由許莉潔、贊薇和張若凡猜誰是殺手，贊薇和張若凡握手相信對方都不是殺手，贊薇靠許莉潔的鼻孔大小判斷誰是殺手，贊薇說：「她看著我時，鼻孔有點小撐大。」贊薇和張若凡獲得演唱機會，最後7人也和「走音大魔王」關韶文合唱《年輪說》。

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