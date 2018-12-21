嫁進大家族「堅持不搬出去」！　朋友一句話激到雙胞胎佩佩

記者潘慧中／綜合報導

「雙胞胎依依佩佩」的佩佩（蔡佩伶）不只在主持界站穩腳步，婚紗副業也經營得有聲有色，她20日深夜突然想起朋友和其他人說的話：「小魚憑什麼跟女明星在一起？」對方甚至直指她應該有隱疾或公主病。

▲佩佩和余小魚交往13年結婚。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）



從那刻起，佩佩決定要讓大家知道：「是我老公真的夠好！才會有女生願意跟他在一起13年後還嫁給他！」她透露婚後一直比老公早起照顧女兒，就是想讓老公睡飽一點，上下通告也沒有要對方接送，更沒有跟對方拿過半毛錢，「我跟小魚說，『男人娶到好老婆，少奮鬥半輩子！』我就是勵志當那個好老婆啊！」

▲佩佩深夜有感而發PO了一篇文章。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）



不只這樣，佩佩主動跟老公說：「希望你跟全家住一起，每天可以看到自己爸媽」，她堅持嫁進大家族不搬出去住，連做試管嬰兒的時候，因為不想老公一直請假，她每次都是自行去打針和產檢。

一直想當好老婆的佩佩卻在20日破功，她透露心情很差找不到發洩管道，結果打電話罵完老公，心情居然就變好了，但她馬上自我檢討：「難道我真的有公主病嗎？」頓時有點良心不安。

▲佩佩勵志要當好老婆。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）



「我把垃圾丟給他、那他要把垃圾丟給誰？難不成要自己消化，也太可憐了吧？」佩佩心想。沒想到，老公心情不但沒有被影響，還傳了很多照片逗她開心，「這樣大家有發現余小魚有什麼優點了嗎？（嘿嘿嘿，這只是千分之一的優哦！）」老公體貼用心的態度讓她更堅信嫁對人了。

佩佩臉書全文：

我剛才心情好差、好厭世哦！

然後打電話去罵老公，

居然⋯⋯⋯⋯⋯⋯

心情就好了

OMG可以不要這麼有效嗎!

這樣我以後都會想要用這個方法啦XDDD

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我永遠記得，

有一個朋友私底下跟另外一個朋友說，

小魚憑什麼跟一個女明星在一起？

這個女明星應該有一些癮疾、或是別人不能忍受的公主病⋯⋯

所以我就下定決心，

要讓大家知道，是我老公真的夠好！

才會有女生願意跟他在一起13年後還嫁給他！

我沒有癮疾啦～～～～

我沒有公主病病病病病

一直以來我都是比小魚早起床顧女兒、

永遠讓他睡的比我飽、

出入上通告不用他接送、

不需要他買什麼名牌包包給我、

沒有跟他拿過半毛錢、

我也希望他跟全家住一起，每天可以看到自己爸媽所以堅持嫁進大家族不搬出去住、

甚至連做試管嬰兒每天都是我自己去打針、產檢⋯

（別人都有老公陪，但是我不希望小魚工作一直請假，我自己可以就自己去）

我就是跟小魚說，

《男人娶到好老婆，少奮鬥半輩子》

我就是勵志當那個好老婆啊

但今天我把老公當情緒垃圾桶了，

當下檢視自己「難道我真的有公主病嗎？」

覺得有點不心安，

我把垃圾丟給他、那他要把垃圾丟給誰？

難不成要自己消化，也太可憐了吧？

沒想到他不但沒有心情不好，

還傳了好多，

我跟咪咪獎親親抱抱的照片逗我開心～～

這樣大家有發現余小魚有什麼優點了嗎？

（嘿嘿嘿⋯這只是千分之一的優點哦！）

嫁給余小魚,

每天都覺得很感恩

哈哈哈閃光四射咻咻咻！