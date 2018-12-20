視網膜爆閃離主播台！　空降9個月「收視率墊底」退位

娛樂中心／綜合報導

網路紅人陳子見以「視網膜」身分走紅，今年3月聽信算命師，放棄月收入最高30萬的網紅生活，正式坐上華視主播檯。不過，他才當主播9個月，就傳出在同時段中收視率墊底，從下個月開始將停止播報。

▲「視網膜」陳子見被爆將離開華視主播台。（圖／華視提供）

據《自由時報》報導，陳子見跟華視簽約1年，在台內價碼最高，但他負責播報的午間新聞，在所有無線台中位列同時段收視率最低，績效似乎比不上待遇。據傳，他接下來將閃退主播台，從1月開始不再播報。

對此，華視解釋當初找陳子見來的原因，就是看上他在網路上的影響力，所以合作以網路為主，他在這方面也帶來高流量。不過，華視這個月調整合作方向，之後可能不會讓陳子見侷限在播報新聞，並非因為收視率的關係。

▲陳子見表示是自己不續約。（圖／華視）

至於陳子見本人，20日晚間也透過臉書回應，強調是「自己不續約」，而不是撤退，「雖然知道放這種鬼消息出去的人是誰，不過我心中有大愛，祝您聖誕快樂、新年快樂、福壽與天齊。」最後也意味深長的笑說：「後會有期喔！」

陳子見原本就對新聞感興趣，在網路上製作《眼球中央電視台》系列影片走紅，之後開始漸漸步入媒體圈，今年3月開始擔任華視午間新聞主播。當時，華視新聞部經理莊豐嘉就說，之所以邀請陳子見，一個重要考量就是在年輕人之間的人氣，「我希望華視的觀眾年齡層可以降低，開拓增加不同的收視戶。」