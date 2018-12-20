蝙蝠俠罕見「白色面罩」帥炸！《樂高玩電影2》自婊DC笑爆

記者洪文／綜合報導



華納兄弟動畫電影《樂高玩電影2》（The LEGO Movie 2）國際版預告20日推出，旗下的DC超級英雄角色受到注目。蝙蝠俠以全新「白色面罩」帶有白色羽毛披風紳士造型帥氣現身，另外預告最後一幕嘲諷綠光戰警被排擠了，偷婊自家DC《正義聯盟》沒出現綠光戰警，笑翻不少網友。

▲▼《樂高玩電影2》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）



《樂高玩電影》2014年全球票房突破4.69億美金，續集《樂高玩電影2》故事就接續在第1集結尾，原本以為可以鬆一口氣的主人翁艾密特與溫絲黛竟遭遇來自德寶星球的外星人入侵，城市面臨更大的危機。



距離得寶星球的巨大積木無情地摧毀了艾密特居住的城市，整個世界有如末日一般荒蕪，轉眼間已經過了五年，只有樂天的艾密特還是傻呼呼的覺得每一天都超讚！一直到外星將軍梅罕把溫絲黛與超級英雄好朋友們都綁架到外太空，艾密特才決心駕駛自己組裝的太空船前往宇宙去拯救他們！



從沒離開過故鄉的艾密特，很快就遇見大麻煩，幸好雷克斯丹傑維特及時出現救了他一命，在艾密特的央求下，雷克斯決定加入救援行動的行列，一同為恢復樂高世界的和平與秩序而努力，他還要一路試著教會艾密特，讓他變得更強悍！但天性樂觀善良的艾密特辦得到嗎？另一方面，在遙遠宇宙的那一端，等待著艾密特與他好朋友們的卻是一個充滿神祕與奇妙的音樂銀河，外星統治者隨身變女王將製造出一連串難題考驗他們的勇氣、創意、智慧、友誼以及拼裝技術。



《樂高玩電影2》的角色除了艾密特、溫絲黛、獨角貓與超人、神力女超人、蝙蝠俠與綠光戰警這些DC超級英雄外，還多了許多全新的角色、包括外星的梅罕將軍、神秘又強悍的宇宙遊俠雷克斯與野心勃勃隨身變女王，而且這次的樂高世界更向外擴展到樂高得寶積木，讓想像空間變得更寬廣，



《樂高玩電影2》由麥可米契執導，製作人是林暐、菲爾洛德、克里斯多福米勒與羅伊李等，編劇是菲爾洛德、克里斯多福米勒、亞當帕瓦與麥可福格，故事由菲爾洛德、克里斯多福米勒與亞當帕瓦發想，卡司包括克里斯普萊特、伊莉莎白班克絲、威爾阿奈特、尼克奧佛曼與艾莉森布里，這一次新加入的是蒂芬妮哈迪什、史蒂芬妮碧翠絲和阿圖洛卡斯特羅，星光雲集，陣容十分堅強。



《樂高玩電影2》預計於2019年2月14日上映。