《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

記者林映妤／台北報導

《比悲傷更悲傷的故事》截至12月19日止，全台熱賣1.89億，邁向2億大關，在香港、新加坡上映後同樣狂獲好評，香港和台灣同樣是11月30日上映，目前已經突破1500萬港幣（約新台幣5800萬元），電影逆勢上升的幅度，更超越了《與神同行》在港成績，引起票房研究達人的關注！

香港上映首日收34萬港幣（約新台幣133萬元），首周一還倒升至42萬排名第2名，星期二正式成為單日冠軍，上升幅度相當可觀。首周二票房比上周五倒升35%，誇張的比率令人驚訝，其實今年初《與神同行》也是倒升，但是比率僅有9%，相較於此，35%這數字真的超級狂！

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》在香港票房數字回升。（圖／傳影互動提供）

《比悲傷》這匹票房黑馬目前在港已累積突破1500萬港幣（約新台幣5800萬元），香港票房研究達人也嘖嘖稱奇：「關注香港票房30年來前所未見，這個課題值得有關人士作出研究，甚至可以作為社會現象研究！」

除了香港氣勢越來越旺，《比悲傷》12月13日在新加坡8家國泰戲院獨家上映，首週末4天票房就累積16萬6968新幣（約新台幣375萬元），超過2016年在25家戲院開映的《紅衣小女孩》票房16萬5469新幣（約新台幣372萬元），上映第5天《比悲傷》票房已超過20萬新幣（約新台幣450萬元）。

其實當年韓版上映票房大約新台幣1.07億元，現在台版已經正式超越其成績，有不少觀眾認為，台版的人物形塑更加立體，劇情也較韓版溫暖、感人，可見「改編」不見得處於劣勢，能將缺陷隱藏，並延伸發揮優點，一樣能創造新一波高峰。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》林孝謙、呂安弦前進香港。（圖／林孝謙提供）

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